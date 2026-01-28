Южна Корея изхвърли Германия от топ 10 на фондовите пазари в света

Южна Корея изпревари Германия по стойност на фондовия пазар, подкрепена от технологичните гиганти, които яхнаха вълната на бума при изкуствения интелект (АІ) и роботиката.

Фондовият пазар на азиатската държава достигна оценка от 3,25 трлн. долара, след като добави приблизително 1,7 трлн. долара от началото на 2025 г., според данни на Bloomberg към сряда. Това надмина 3,22 трлн. долара в Германия и прави Корея 10-ия по големина фондов пазар в света, нареждайки се веднага след Тайван.

Пренареждането в класацията подчертава бързото поскъпване на корейските акции, водено от благоприятни за акционерите реформи и ключовата роля на страната в световната верига за доставки при изкуствения интелект. Водещият бенчмарк Kospi скочи с 23% през 2026 г., докато германският индекс Dax се покачи само с 1,7%, обременен от геополитическа несигурност и липса на яснота около разгръщането на заявените стимули от властите в Берлин.

„Корея вече не е просто прокси за световната търговия; тя е единственият пазар, който в момента е разположен на границата между трите най-важни мегатенденции на 20-те години (на 21-ви век, бел. ред.): АІ, електрификация и отбрана“, посочва Кийт Бортолуци, управляващ директор на базираната в Сингапур Impactfull Partners. В същото време резултатите на компаниите в Германия се борят с траен спад в автомобилния и химическия сектор, докато Корея се радва на суперцикъл, подхранван от превъоръжаването и АІ инфраструктурата.

Сравнение на стойността на фондовия пазар на Германия и Южна Корея (горе), както и на БВП на държавите (долу). Графика: Bloomberg LP

Явната подкрепа на корейския президент И Дже-мьон за фондовия пазар и настояването му за реформи в корпоративното управление помогнаха за разпалването на миналогодишното рали. Стимулът съвпадна с недостиг на доставки и покачване на цените на чиповете памет, което доведе до рязък ръст в цената на акциите на Samsung Electronics и SK Hynix. Бумът при роботиката също предизвика силни ръстове при цените на акциите на Hyundai Motor и нейните филиали. Инерцията изведе бенчмарка над границата от 5000 пункта за първи път през миналата седмица.

Корейските акции все още са и относително по-евтини, като индексът Kospi се търгува на 10,6 пъти прогнозите за бъдещи печалби в сравнение с германския бенчмарк от 16,5, според данни на Bloomberg.

Въпреки наваксването на Корея при пазарната капитализация двете икономики остават далеч една от друга по размер. През 2024 г. Корея се класира на 12-то място в световен мащаб по брутен вътрешен продукт, докато Германия заемаше трето място, според данни на Световната банка. Най-голямата икономика в Европа беше около 2,5 пъти по-голяма, приблизително 4,69 трлн. долара спрямо 1,88 трлн. долара за корейската.

Разликата между фондовия пазар на Корея и реалната икономика отразява структурното разделение между корпоративните печалби, водени от износа, и слабото вътрешно търсене, казва Джонг-У Парк, икономист в Nomura Holdings. Докато повечето компании, листвани на Kospi, печелят предимно от износ, по-широката икономика разчита предимно на потреблението и строителството, където активността изостава.

Променяща се траектория

Траекторията на Kospi изпревари германския индекс DAX миналата година, тъй като надеждите за по-бързи стимули в най-голямата икономика на Европа започнаха да отслабват. Лидерството на технологичния сектор в Корея – който представлява около 40% от теглото на Kospi – също помогна, докато в DAX индустриалните и отбранителните компании са големите играчи.

Движението на индекса Kospi. Графика: Bloomberg LP

Сред най-добре представящите се компании в Германия тази година са фармацевтичният конгломерат Bayer, Siemens Energy, както и гигантът в сектора на отбраната Rheinmetall.

„Влязохме в новата година с много повече нерешителност“, коментира Доминик Траут, портфолио мениджър на Julius Baer, като според него пазарът е станал много по реалистичен по отношение на ефекта от стимулите.

Индексът DAX скочи рязко в началото на 2025 г. благодарение на очакванията, че новото правителство в Берлин ще премахне данъчните облекчения и ще освободи милиарди долари за разходи. Въпреки че част от тези надежди започнаха да се материализират, липсата на ясна пътна карта за това кога и къде ще бъдат приложени стимулите – които потенциално могат да достигнат 1 трлн. евро, включително увеличаване на разходите за отбрана – доведе до спиране на ралито в началото на 2026 г.

„Корея и Германия имат сходни икономики в много отношения – и двете са силно експортно ориентирани“, посочва Лука Паолини, главен стратег в Pictet Asset Management. „Ключовата разлика е в технологиите. Германия се бореше за челната позиция преди около 20 години, но сега, когато погледнете германските акции, няма много технологии“, допълва той.