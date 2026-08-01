Русия нанесе масиран ракетен удар по Киев, най-малко девет души загинаха

Русия нанесе масиран удар с балистични ракети по украинската столица Киев в събота, при който загинаха най-малко девет души, а други 28 бяха ранени, сред тях и четири деца. Това съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Според източници на медията в различни части на Киев са отекнали повече от десет мощни експлозии.

През последните месеци Русия засили атаките срещу украинската столица, докато Украйна продължава да изпитва остър недостиг на системи за противовъздушна отбрана, способни да прехващат балистични ракети, които се движат с няколко пъти по-висока скорост от тази на звука.

Това е второто мащабно нападение срещу Киев през тази седмица. Ударите бяха нанесени два дни след като предполагаема руска крилата ракета падна на територията на Полша по време на мащабна руска атака срещу Украйна. При нападението в четвъртък загинаха девет души, включително шестима членове на едно семейство в село край Кривой Рог.

В Киев на няколко места избухнаха пожари, а в части от града електрозахранването беше прекъснато.

Кличко съобщи, че жилищна сграда в Шевченковския район е частично разрушена, като под отломките са останали затрупани хора. По думите му първият и вторият етаж на сградата са се срутили частично.

По информация на кмета пожар е избухнал и в няколко складови бази.