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Русия нанесе масиран ракетен удар по Киев, най-малко девет души загинаха

Това е второто мащабно нападение срещу украинската столица през тази седмица

09:30 | 01.08.26 г. 5
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Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Русия нанесе масиран удар с балистични ракети по украинската столица Киев в събота, при който загинаха най-малко девет души, а други 28 бяха ранени, сред тях и четири деца. Това съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Според източници на медията в различни части на Киев са отекнали повече от десет мощни експлозии.

През последните месеци Русия засили атаките срещу украинската столица, докато Украйна продължава да изпитва остър недостиг на системи за противовъздушна отбрана, способни да прехващат балистични ракети, които се движат с няколко пъти по-висока скорост от тази на звука.

Това е второто мащабно нападение срещу Киев през тази седмица. Ударите бяха нанесени два дни след като предполагаема руска крилата ракета падна на територията на Полша по време на мащабна руска атака срещу Украйна. При нападението в четвъртък загинаха девет души, включително шестима членове на едно семейство в село край Кривой Рог.

В Киев на няколко места избухнаха пожари, а в части от града електрозахранването беше прекъснато.

Кличко съобщи, че жилищна сграда в Шевченковския район е частично разрушена, като под отломките са останали затрупани хора. По думите му първият и вторият етаж на сградата са се срутили частично.

По информация на кмета пожар е избухнал и в няколко складови бази.

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Последна актуализация: 09:14 | 01.08.26 г.
войната в украйна
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Коментари

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5
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гъбко
преди 2 минути
До: sssaaa ... и бегла представа нямаш за мотивацията ми ... :))) ... я скажи там за един морски парад пред нарисувана подводница току до входа на бункера и строй от 50на моряци . тъй е , като не искате разрешение от президента Зеленски , гадост ...
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4
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FireT
преди 2 часа
До: sssaaa, така, такааа. Тръгнахте от Киев за 3 дни. Минахте през - не останаха украинци на фронта през 2023. А сега броим антиПутинистките постове под статиите. Не може да ви се отрече - битката продължава. И свинската ви радост как ракета е убила украински деца. Интересно как най-неграмотните в БГ са поддръжниците на масковския режим. СлучаЕност???
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3
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sssaaa
преди 4 часа
До: гъбко, така, така, давай по-смело с боята.Къде са безаналоговите Пейтриъти? Как вървят протестите в Киев? Още малко и ще настане Демокрация, само засили пропагандата, че с тия 2 коментара спрямо поне 10 такива преди няколко месеца под всяка статия за Украйна, явно говори за морална демотивация в теб.
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2
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гъбко
преди 5 часа
рассияните правят това , в което са безспорно най-добри , стрелят по жилищни сгради с балистични ракети и избиват цивилни . Факт !! Крайно време е да започнат реципрочни отговори на атаките от рассийката с дронове с/у Румъния и крилати ракети с/у Полша . Щото не отговорим ли военно , те ще стават все по-нагли , и нагли , и нагли , и все по-чести !!
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1
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гъбко
преди 5 часа
Ден 1619ти , година 5та , от тридневната СВОйна , 1340 кутиИ с бяла боя са поръчали в АвтоВАЗ , государствень заказ по програмата смени труп за ладичка . А на линията на съприкосновение : 1 фръкникупулче , 7 беемпенца , 42 артилерийки , 413 мъпъсъта , 3 безполезни ПВОта . А в тилът : 1 рафффинерийка от големшките , поредното (единадес'то) големшко вилдбери (останаха още 4 или 5) , малко карабълчета , няколко заводчета , скука ...
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