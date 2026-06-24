С електрическия кросоувър GWM Ora 5 България пак ще е сред автомобилните производители

Автомобилът GWM Ora 5, който ще се прави в Ловеч, е типичен електрически кросоувър, който ще е доста конкурентен като оборудване и цени. Тази прогноза направи Константин Томов, водещ на предаването "Колела", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„От години производството на автомобили в България е нещо, което всички искахме, но не се случваше. Заводът на Great Wall Motors край Ловеч е в процес на преоборудване и от сигурен източник има информация, че началото на производството ще стартира най-късно в началото на следващата година“, посочи той.

По думите му компанията вече „локализира един голям поддоставчик, след като купи производство на фарове в Румъния. Той уточни, че предишното производство в Ловеч купуваше компонентите от Китай и трябваше да произвежда за своя сметка, както и да организира дистрибуцията им. „Тогава много компании като Chevrolet и Infinity напуснаха Европа заради европейските стандарти за сигурност“, обясни журналистът.

Томов изтъкна, че „производството на автомобили е това, което наистина те поставя на картата“, макар и досега страната ни да произвежда редица компоненти и софтуер за автомобилната индустрия.

Той отбеляза, че във всички автомобили, които се произвеждат в Европа, има български части, но сега едно финално производство ще представи страната като производител на автомобили и ще помогне за привличането на допълнителни инвестиции.

„Great Wall е по-различен от останалите китайски компании в бранша, тъй като компанията е частна и не се ползва с безусловната подкрепа на властите в Пекин“, каза още Томов.

Журналистът коментира и големия проблем в България – кадрите и тяхната подготовка. Той напомни, че в района на Ловеч и в съседния Плевен два доста големи завода затвориха врати и освободиха близо 2 хиляди служители. „Все още не е ясно точно колко работни места ще бъдат създадени в Ловеч, но по всяка вероятност стотици. Разширяването на производството ще зависи от интереса и успеха на моделите“, каза още Томов.

Според Томов за април и май продажбите на електромобили в България са удвоени. „Българите са отворени към технологията и сега, когато имаме по-сериозна конкуренция, електромобилите ще стават все по-достъпни“, посочи той, като изтъкна, че пазарът у нас никога не е бил субсидиран, за разлика от Румъния, където собствениците се възползват от изключително щедри финансови стимули.

В България пазарът на нови автомобили или е в най-ниските, или в най-високите сегменти. „Тази тенденция ще важи и за електромобилите в България, а масовизацията зависи от цените“, обясни Томов.

Кой съобщи новината да производството на електромобили в завод край ловешкото село Баховица? Развива ли се инфраструктурата за електромобили? Какви са предпочитанията на българските клиенти към автомобилите? Променят ли се перспективите пред европейските производители?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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