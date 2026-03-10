IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Фон дер Лайен: ЕС направи стратегическа грешка, обръщайки гръб на ядрената енергия

Докато през 90-те една трета от европейското електричество е идвало от ядрена енергия, днес това е само близо 15%, коментира тя на конференция

16:43 | 10.03.26 г. 8
Снимка: Nathan Laine/Bloomberg
Европейският съюз е направил „стратегическа грешка“, като е обърнал гръб на ядрената енергия. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в подчертана критика срещу германското решение да закрие реакторите си.

„Докато през 90-те една трета от европейското електричество е идвало от ядрена енергия, днес това е само близо 15%“, заяви тя по време на Nuclear Energy Summit в Париж, цитирана от Bloomberg. „Вярвам, че бе стратегическа грешка за Европа да обърне гръб на надежден, достъпен източник на енергия с малко емисии“, коментира тя.

Коментарите на Фон дер Лайен са поредните, които критикуват решението на редица европейски страни – най-вече родната ѝ Германия – постепенно да се откажат от ядрената енергия. Конфликтът с Иран в Близкия изток е поредното напомняне за това до каква степен Европа е изложена на сътресенията на международните енергийни пазари.

Във вторник Европейската комисия ще придвижи стратегия за внедряването в блока на т. нар. малки модулни реактори – технология, която се приема за ключова за замяната на генерирането на електроенергия от изкопаеми горива и задоволяване на търсенето от АІ и центровете за данни.

По думите на Фон дер Лайен малките модулни реактори трябва да започнат да работят в Европа до началото на 30-те години на века. В рамките на стратегията комисията ще създаде фонд за 200 млн. евро, който да подкрепя частните инвестиции в технологията, като финансиране ще идва от търговията с емисии на блока.

Германия пенсионира последния си ядрен реактор през 2023 г., след като взе окончателно решение след бедствието във Фукушима, Япония, през 2011 г. По това време Фон дер Лайен бе министър на труда и социалните политики в кабинета на Ангела Меркел. Други страни като Белгия например впоследствие пък решиха да удължат живота на своите съоръжения.

Попитан за коментарите на Фон дер Лайен, настоящият канцлер Фридрих Мерц заяви, че лично е съгласен с нея и съжалява за решението на предишните власти да сложат край на ядрените сили в страната.

„Решението е необратимо“, каза Мерц по време на пресконференция в Берлин. „Фокусирани сме върху енергийните политики, които имаме. Трябва да разширим мрежите и се нуждаем от трансгранично сътрудничество“.

От своя страна обаче германският министър на околната среда Карстен Шнайдер от Социалдемократическата партия в управляващата коалиция не се съгласи с това, че изоставянето на ядреното гориво е било грешка. Според него правителството в Берлин с право е взело своето решение и идеята за изграждане на нови ядрени мощности е „задънена улица“.

„Вместо да се държим за един ядрен мираж, ние се фокусираме върху по-добри, по-безопасни и по-достъпни алтернативи, заяви Шнайдер.

Последна актуализация: 16:43 | 10.03.26 г.
ядрена енергия икономиката на ес урсула фон дер лайен
Коментари

xapoznai
преди 51 минути
До: khaoТози проблем с ядрените отпадъци се преекспонира при това смехотворно яко! САмият АЕЦ не бил проблема, а отпадъците така ли? Ако бяха чак такъв проблем до сега да са го решили! При това развитие на технологиите със сигурност ще има решение и на този проблем. Няма да има нужда да ги складираме за 10000 години както ми обясняват разни разбирачи и правят някакви сметки колко скъпо било!
xapoznai
преди 1 час
До: гъбкоИскам само да те информирам, че цялата произведена електроенергия към момента в Европа не би могла да покрие необходимата за транспорт ако континента се електрифицира напълно. С други думи ако искаме да премахнем горивата от автомобилите ще ни трябват около 3пъти повече мощности. Мрежите също не могат да поемат товара. И въобще това със следващите 15 години просто е невъзможно, а 25 изключително трудно постижимо. А за кинтите - не съм видял да поскъпват, а точно обратното - хартии!
гъбко
преди 1 час
А по въпросът за ядрените реактори , ами токът от тех не е ефффтин ... :))) ... ефффтин става , след като се изплатят след 20-30г , ама после трябва да се мисли за ядрените отпадъци , т.е. около 1000 поколения след нас трябва да мислят за ядрените отпадъци и да вадят кинти (през сметките за ток или общите данъци) за да ги обгрижват ... ефффтинийка .
гъбко
преди 1 час
До: xapoznai ... а цените скачат в енергетиката , защото да имаш спомен едни кинти (неофициално около 5трлн) дето се наляха по време на ковида ?! Е , те все някога трябва да се връщат , не са подарък ... :))) ... е Кочът (в оригинал) ще потвърди , изтегля се наличност от централните банки и това оскъпява кинтите + инфлационният удар от това количество докато затихне ...
гъбко
преди 1 час
До: xapoznai ... петролът в Европа и Поднебесната ще си свидетел ти самият как ще изчезне още в следващите 15г в автотранспорта , за големите карабли и самальотите ще трябва малко повече технологично време , но във вътрешният воден и крайбрежният воден първите лястовички вече ги има . Вътрешните полети също до 30г ще бъдат доминирани от електрически самальоти . Тъй че , петрол до 2050г силно ще бъде редуциран .
khao
преди 2 часа
До: xapoznai става, сега остава да се съгласиш да превърнем твоя имот/къща в депо за ядрени отпадъци! Защото лесно се говори какво ни "трябва" (въпреки че не ни трябва) без да споменаваме какво правим с ядрените отпадъци...
xapoznai
преди 2 часа
Ако искаме да заменим петрола през този век, ни трябва ядрена енергия. Докато студения синтез още не съществува като икономически ефективна алтернатива, ни остава само АЕЦ. Изграждането на такава централа е доста скъпо начинание и енергията също не е особено евтина. И тук си задавам следния въпрос - как е възможно с времето енергията да става все по-скъпа и по-търсена - ами всичко съвременно е на ток, потреблението расте и цените също...
khao
преди 2 часа
доста гръмко и невярно заглавие, човек че рече че ни маипулирате ПАК :):) още в първия абзац сами си го оборвате, ставало дума за Германия ... кой друг е закрил нещо освен Германия... и то заради източногерманската приятелка на Пу, която незнам защо още не е разследвана!
