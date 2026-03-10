Фон дер Лайен: ЕС направи стратегическа грешка, обръщайки гръб на ядрената енергия

Европейският съюз е направил „стратегическа грешка“, като е обърнал гръб на ядрената енергия. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в подчертана критика срещу германското решение да закрие реакторите си.

„Докато през 90-те една трета от европейското електричество е идвало от ядрена енергия, днес това е само близо 15%“, заяви тя по време на Nuclear Energy Summit в Париж, цитирана от Bloomberg. „Вярвам, че бе стратегическа грешка за Европа да обърне гръб на надежден, достъпен източник на енергия с малко емисии“, коментира тя.

Коментарите на Фон дер Лайен са поредните, които критикуват решението на редица европейски страни – най-вече родната ѝ Германия – постепенно да се откажат от ядрената енергия. Конфликтът с Иран в Близкия изток е поредното напомняне за това до каква степен Европа е изложена на сътресенията на международните енергийни пазари.

Във вторник Европейската комисия ще придвижи стратегия за внедряването в блока на т. нар. малки модулни реактори – технология, която се приема за ключова за замяната на генерирането на електроенергия от изкопаеми горива и задоволяване на търсенето от АІ и центровете за данни.

По думите на Фон дер Лайен малките модулни реактори трябва да започнат да работят в Европа до началото на 30-те години на века. В рамките на стратегията комисията ще създаде фонд за 200 млн. евро, който да подкрепя частните инвестиции в технологията, като финансиране ще идва от търговията с емисии на блока.

Германия пенсионира последния си ядрен реактор през 2023 г., след като взе окончателно решение след бедствието във Фукушима, Япония, през 2011 г. По това време Фон дер Лайен бе министър на труда и социалните политики в кабинета на Ангела Меркел. Други страни като Белгия например впоследствие пък решиха да удължат живота на своите съоръжения.

Попитан за коментарите на Фон дер Лайен, настоящият канцлер Фридрих Мерц заяви, че лично е съгласен с нея и съжалява за решението на предишните власти да сложат край на ядрените сили в страната.

„Решението е необратимо“, каза Мерц по време на пресконференция в Берлин. „Фокусирани сме върху енергийните политики, които имаме. Трябва да разширим мрежите и се нуждаем от трансгранично сътрудничество“.

От своя страна обаче германският министър на околната среда Карстен Шнайдер от Социалдемократическата партия в управляващата коалиция не се съгласи с това, че изоставянето на ядреното гориво е било грешка. Според него правителството в Берлин с право е взело своето решение и идеята за изграждане на нови ядрени мощности е „задънена улица“.

„Вместо да се държим за един ядрен мираж, ние се фокусираме върху по-добри, по-безопасни и по-достъпни алтернативи, заяви Шнайдер.