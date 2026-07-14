ЕЦБ избра 36 доставчика на платежни услуги за пилотния проект на дигиталното евро

Европейската централна банка (ЕЦБ) избра 36 доставчика на платежни услуги (PSP) от еврозоната, които да участват в пилотния проект за дигиталното евро. Това съобщи базираната във Франкфурт финансова институция във вторник.

„Пилотното изпитване е от ключово значение за проверката на техническата функционалност и оперативните процеси на дигиталното евро, както и за усъвършенстването на потребителското изживяване“, се посочва в изявление на паричния орган. Целта на теста е да подпомогне текущата подготвителна работа за въвеждането на дигитално евро, като се очаква той да започне през втората половина на 2027 г. и да продължи 12 месеца.

След покана за заявяване на интерес през март 2026 г. Евросистемата е получила над 50 кандидатури от доставчици на платежни услуги, което показва силен интерес и ангажираност от страна на пазара. Кандидатите са били оценени въз основа на предварително определени критерии за допустимост.

„Избраните участници, сред които има банки и небанкови доставчици на услуги, представляват широк спектър от бизнес модели и размери и осигуряват широко географско покритие, което гарантира разнообразна и представителна среда за тестване и обучение при разработването на дигиталното евро“, изтъква ЕЦБ.

По информация на Bloomberg сред избраните 36 доставчика на платежни услуги са Revolut Bank UAB, UniCredit SpA и Deutsche Bank AG.

„Силният пазарен интерес към пилотния проект показва готовността на частния сектор да се включи активно и бързо да напредне с проекта за дигитално евро, с цел укрепване на европейската платежна екосистема“, заяви Пиеро Чиполоне от Изпълнителния съвет на ЕЦБ, който ръководи работната група на високо равнище за дигиталното евро.

„Очакваме по-задълбочено сътрудничество, докато работим съвместно с европейските доставчици на платежни услуги и се учим заедно с тях при създаването на сигурно, ефективно и приобщаващо дигитално евро“, каза още той.

Пилотният проект ще използва бета версия на дигиталното евро. Тя ще бъде функционално и технически близка до подготвяната технология, но няма да има статут на законно платежно средство.

Пилотният проект ще се проведе в ЕЦБ и в 19 национални централни банки от еврозоната. Това включва финансовите институции на Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финландия. Така извън изпитването остават само България и Малта.

В теста ще участват служители на ЕЦБ и на включените национални централни банки, както и търговци от електронната търговия и търговци, предлагащи ежедневни услуги в своите обекти, като например кафенета и ресторанти. Представителите на участващите централни банки ще имат възможност да извършват бета плащания с дигитално евро между физически лица и между физически лица и бизнеси.

Пилотният проект е следващата стъпка в усилията на Европа да стане по-независима от американските компании Visa Inc. и Mastercard Inc., които обработват по-голямата част от плащанията с кредитни и дебитни карти на континента, както и да предложи алтернатива на стейбълкойните, деноминирани в щатски долари.

Проектът за дигитално евро беше обявен за първи път през 2020 г., като евентуалното му внедряване е планирано за 2029 г. През юни законодателите на Европейския съюз (ЕС) дадоха зелена светлина за започване на преговори по правната рамка, която ще регулира услугата.