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Въглищните централи са произвели 8% от електроенергията в ЕС през юни

Въглищата започват да отстъпват дори и в Полша, а Турция спира проекти за въглищни централи, макар и да няма дата за отказ от въглища

14:05 | 14.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Въглищните централи отстъпват на нискоемисионните енергийни източници за поредно лято в Европейския съюз, съобщава Euronews. Данните показват, че за втори пореден месец соларните панели произвежат рекордни количества електроенергия - 47 тераватчаса през май (23% от европейския енергиен микс) и 52 тераватачаса (или 25% от микса) през юни.

За втори пореден месец соларните панели са най-големият енергоизточник, докато въглищата имат дял от 8% от микса през юни.

От екологичната организация Ember отбелязват, че през тази година соларните централи разбиват всички очаквания и само преди няколко години те са били един от малките играчи в европейската енергетика (през 2021 г. делът им енергийния микс е бил 10%).

Една от причините за този ръст е бързото изграждане на панелите и постоянно намаляващите цени.

Прави впечатление, че Испания е лидер по дял на соларна енергия в микса си през юни (34%), като страната спря да използва въглища изцяло през август 2025 г. В Германия соларните панели са много популярни за домовете, но също така и Германия е мястото с най-големия работещ соларен парк в Европа, изграден върху стара въглищна мина.

Въглищните централи отстъпват дори и в Полша, която доскоро беше сърцето на въглищната индустрия в Европа. През юни 24% от електроенергията се произвежда от соларни панели и страната записва един от най-бързите ръстове на соларната индустрия. През 2020 г. в страната е имало соларни мощности с капацитет за производство 2 гигавата, а днес те са вече 23 гигавата.

Данните показват, че като цяло ВЕИ са осигурили 44,1% от електроенергията в Полша спрямо 43,7% за въглищата през юни.

Въглищните проекти започват да отстъпват и извън ЕС - Турция се отказа от един от обявените по-рано проекти - разширяването на централата в Афшин-Елбистан, заради обществен натиск. Анкара все още няма план за отказ от въглищата, но все повече разчита на зелената енергия, допълва още Euronews.

В ЕС през юни основните енергоизточници бяха соларите, следвани от ядрените централи (21% от микса), газовите централи (15%), както и вятърните (14%) и водните централи (12%).

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Последна актуализация: 14:05 | 14.07.26 г.
въглища соларни панели зелена енергетика
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