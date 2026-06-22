Китай наложи ограничения на американски компании заради черен списък на Пентагона

Китай наложи нови търговски ограничения на десетки американски компании в отговор на хода на Вашингон да добави още китайски компании към списък на Пентагона с бизнеси, които обвинява, че помагат на армията на Пекин, предава CNBC.

В понеделник китайското министерство на търговията постави 10 американски промишлени доставчика в списъка си за контрол на износа, включително компаниите за добив на редкоземни елементи MP Materials Corp и USA Rare Earth, както и производителите на дронове Teal Drones и Jaia Robotics, като забрани износа към тези компании на стоки с двойно предназначение, идващи от Китай,

Сред другите компании в списъка са производителят на електроника Aveox в Калифорния, Ball Aerospace & Technologies и доставчикът на военно оборудване Oshkosh Defense.

В отделно съобщение в понеделник китайското министерство на финансите изключи 46 американски компании, основно изпълнители в областта на отбраната, от участие в проекти за държавни поръчки. Всички чуждестранни финансирани и регистрирани в страната дружества, свързани с изключените фирми, са освободени от ограниченията.

Действията бяха предприети, след като по-рано този месец Пентагонът актуализира т. нар. списък 1260H, като добави китайски технологични компании към списък с дружества, които според него са помагали на армията на Пекин. Alibaba Group, Baidu и производителят на автомобили BYD бяха сред новодобавените компании.

Контрамерките на Пекин изглеждат до голяма степен символични, а не значителна ескалация в отношенията между САЩ и Китай, казва Хан Шън, директор за Китай в консултантската компания The Asia Group, тъй като повечето санкционирани компании имат „слаб или никакъв значим бизнес в Китай“.

Включването в списъка 1260H не налага незабавни санкции, но забранява на американското Министерство на отбраната да възлага преки договори на засегнатите компании от 30 юни, последвано от ограничения върху непрякото възлагане на поръчки през 2027 г. Включването в списъка вероятно ще възпре други федерални служби и търговски партньори да правят бизнес с компаниите в него.

Китайските власти реагираха по-рано този месец, като заявиха, че ще вземат всички необходими мерки да защитят „легитимните и законни права и ползи“ на китайските компании, като в същото време критикуваха САЩ, че „съставят дискриминационни списъци под претекста на националната сигурност“.

Новите контрамерки са пример за това как Китай верояно ще реагира на лека ескалация от САЩ, като в същото време поддържа стабилни по-широките отношения, казва Дан Ван, директор за Китай в Eurasia Group, и допълва, че срещата на Тръм и Си миналия месец е поставила отношенията на по-положителна основа.

Много от включените в списъка китайски компании оспориха хода и заявиха, че ще предприемат правни действия за изваждането им от списъка. Китайският производител на смартфони Xiaomi спечели съдебно дело, което в крайна сметка доведе до изваждането ѝ от списъка през май 2021 г.

Решението на Пекин е взето дни след като страните от Г-7 постигнаха споразумение да наложат таван на вноса на редкоземни елементи и постоянни магнити от единична страна извън блока и неговите партньори до под 60% до 2030 г. в усилие да намалят зависимостта си от Китай.

Китай съставлява около 60% от производството на редкоземни елементи в света, използвани в постоянни магнити, които са съставна част от производството на всичко - от iPhone-и и електромобили до изтребители и ракети, сочат данни на Международната агенция за енергия. Доминацията на страната е още по-голяма в междинния и крайния етап на производството, като тя съставлява над 90% от процеса по преработка и почти 95% от производството на постоянни магнити, показват данните на МАЕ, цитирани от Bloomberg.