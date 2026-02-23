Тръмп: Страните, които "играят игри" с търговските споразумения, ще получат по-високи мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните да не се отказват от договорените напоследък търговски споразумения със САЩ, след като Върховният съд отмени неговите извънредни мита. Той допълни, че ще им наложи много по-високи мита съгласно различни търговски закони.

В поредица от публикации в социалните мрежи Тръмп заяви също, че може да наложи лицензионни такси на търговските партньори, в момент когато несигурността относно следващите му ходове с митата обхвана световната икономика и доведе до спад на пазарите.

„Всяка страна, която иска да „играе игри“с абсурдното решение на Върховния съд, особено онези, които „ограбват“ САЩ от години, а дори и десетилетия, ще се изправи пред много по-високи мита и по-лоши условия от наскоро договорените. Купувачи, бъдете внимателни!!!“, написа Тръмп в Truth Social.

Той заяви, че въпреки решението на съда да обяви за невалидни митата му съгласно Закона за международните икономически извънредни правомощия, решението потвърждава възможността му да използва мита съгласно други правни документи „по много по-мощен и неприятен начин, с правна сигурност в сравнение с използваните първоначално мита“.

Той намекна, че САЩ може да наложат нови лицензионни такси на търговските си партньори, но не разкри подробности.

В Брюксел Европейският парламент реши да отложи гласуването на търговското споразумение на ЕС със САЩ, след като Тръмп наложи ново временно мито от 15% върху вноса от всички страни.

Съгласно споразумението стоките от ЕС ще бъдат облагани с американско мито от 15% с изключения за стотици храни, самолетни части, критични суровини, фармацевтични съставки и други стоки, а ЕС ще отмени налозите върху голяма част от вноса от САЩ, включително върху промишлени стоки.

В петък Тръмп обяви първоначално временно мито съгласно Раздел 122 от Търговския закон от 1974 г. от 10%, но в събота го увеличи на 15%, максимума, позволен от закона.

Новото мито трябва да влезе в сила от 12:01 ч. северноамериканско източно време (5:01 ч. GMT) във вторник. В същото време Службата за митнически контрол и гранична охрана на САЩ съобщи, че ще спре да събира вече незаконните мита по Закона за извънредните правомощия, повече от три дни след решението на Върховния съд.

Несигурността притеснява пазарите

Основните индекси на Wall Street отбелязаха спад в началото на търговията в понеделник, тъй като възобновената несигурност около митата след решението на Върховния съд притесни инвеститорите. Доларовият индекс се понижи с 0,2% спрямо други основни валути.

Пътят към споразуменията на Тръмп за външната търговия остава несигурен, като Китай призова Вашингтон да отмени митническите мерки.

Тръмп използва публикацията си в социалните мрежи, за да нападне отново съдиите, които се произнесоха срещу него. Сред тях бяха и двама, които той беше назначил по време на първия си мандат в Белия дом. В решението си, изготвено от консервативния председател на Върховния съд Джон Робъртс, съдът потвърди правомощията си да контролира властта на президента.

Тръмп изрази загриженост, че Върховният съд може да се произнесе срещу стремежа на администрацията му да ограничи гражданството по рождение в предстоящото си решение по делото.