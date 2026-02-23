Китай и Индия печелят от решението на Върховния съд на САЩ да блокира митата на Тръмп

В бърз обрат страните, които понесоха най-тежък удар от митата на американския президент Доналд Тръмп, се оказаха най-големите победители от решението на Върховния съд да отмени извънредните му мита, пише Bloomberg.

Китай, Индия и Бразилия са сред страните, които вече имат по-ниски митнически ставки за доставки от САЩ, след като съдът реши, че използването от Тръмп на Закона за международните извънредни икономически правомощия, за да наложи митата, е незаконно. Макар че впоследствие Тръмп обяви планове за глобално мито от 15%, Bloomberg Economics изчисли, че това би означавало средна ефективна митническа ставка от около 12%, най-ниското ниво, откакто митата от неговия „Ден на освобождението“ бяха обявени през април.

Според икономисти на Morgan Stanley за Азия среднопретеглената митническа ставка ще намалее от 20% на 17%, като средните мита върху стоките от Китай ще спаднат от 32% на 24%. Успокоението може да е временно, тъй като администрацията на Тръмп се стреми да наложи секторни или конкретни за дадена икономика мита, за да възстанови митническия си режим.

Въпреки това „връхната точка на несигурност за митата и търговското напрежение премина“, считат икономистите на Morgan Stanley.

Новите повсеместни мита на практика променят правилата на играта за търговските партньори на Америка. За страни като Китай, чието мито от 10% заради вноса на фентанил също беше отменено от съдилищата, износът вече е изправен пред не толкова високи наказателни мита. Сред губещите са икономики като Великобритания и Австралия, които договориха по-ниски мита от 10% въз ооснова на старата „реципрочна“ рамка.

Доларът и фючърсите върху S&P 500 отбелязват спад в понеделник, тъй като несигурността около търговската политика подкопава нагласите. Китайските акции в Хонконг постигат силен ръст.

Високопоставени американски представители притискат партньорите си, включително Европейския съюз и Япония да се придържат към ангажиментите, които са поели в по-ранни преговори. Те също така се стремят към продължаване на едногодишното примирие с Китай, като Тръмп планира скоро да посети Пекин за среща с президента Си Дзинпин. Китай, където се празнува Китайската нова година, все още не е коментирал официално решението на Върховния съд.

„Искаме да гарантираме, че Китай се съобразява със своята част от сделката“, заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър пред Fox News в неделя. „Така че това означава те да продължат да купуват продуктите, които заявиха, че ще купят“, добави той.

Канада и Мексико също бяха с наложени мита заради фентанила, затова те са сред победителите, тъй като тези ставкивече не се прилагат. Ако изключенията въз основа на търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада (USMCA) останат в сила, те ще се окажат в „много благоприятна позиция“, смятат анализатори от BE в бележка.

Новото мито от 15% обаче оставя страните с по-ранно мито от 10 на сто в по-лоша позиция, като Австралия и Великобритания се намират в това положение. Междувременно страните, които преди са имали смятаното тогава за конкурентно мито от 15% върху износа им, като Япония, сега са лишени от това предимство.

Въпреки че решението на съда засилва несигурността, анализаторите посочват, че устойчивостта на световната търговия през последната година и относително малката промяна на общата средна митническа ставка показват, че краткосрочните последици може да се окажат ограничени.

Икономисти в Goldman Sachs Group смятат, че комбинацията от решението на Върховния съд и новообявеното мито по Раздел 122 ще намалят повишаването на ефективната митническа ставка от началото на 2025 г. от малко над десет процентни пункта на девет процентни пункта.

„Вносът от страните, които ще получат значителни понижения на митата от последните промени в политиките, вероятно ще се ускори през идните месеци“, отбелязват икономистите. „Но последиците за брутния вътрешен продукт (БВП) до голяма степен са компенсирани от нарасналото трупане на наличности и потребление, намаления внос от други страни, през които търговията беше пренасочена, и малките понижения на вноса от страни, чиято митническа ставка нарасна“, допълват те.