ЕК не приема увеличение на американските мита: „Сделката си е сделка“

Европейската комисия (ЕК) поиска в неделя от САЩ да спазват условията на търговското споразумение между ЕС и Америка, сключено миналата година, след като Върховният съд на САЩ отмени глобалните мита на президента Доналд Тръмп и той отговори с нови мита във всички области, предаде Ройтерс.

Комисията, която преговаря по търговската политика от името на 27-те държави членки на ЕС, заяви, че Вашингтон трябва да осигури „пълна яснота“ относно стъпките, които възнамерява да предприеме след решението на съда.

След като в петък съдът отмени глобалните мита на Тръмп, американският президент обяви временни, всеобщи мита от 10%, които ден по-късно увеличи до 15%.

„Настоящата ситуация не е благоприятна за осъществяването на „справедлива, балансирана и взаимноизгодна“ трансатлантическа търговия и инвестиции, както беше договорено от двете страни“ в съвместната декларация, определяща условията на търговското споразумение от миналата година, заяви Комисията. „Сделката си е сделка.“

Коментарите са много по-остро формулирани от първоначалната реакция на Комисията в петък, в която се казваше само, че тя проучва резултата от решението на Върховния съд и поддържа връзка с администрацията на САЩ.

Миналогодишното търговско споразумение определи 15% американска митническа ставка върху вноса на повечето стоки от ЕС с изключение на тези, които са обхванати от други секторни мита, като например върху стоманата. То също така позволи нулеви мита за някои продукти, като самолети и резервни части. ЕС се съгласи да премахне вносните мита върху много стоки от САЩ и оттегли заплахата да отвърне с по-високи ставки.

„По-конкретно, продуктите от ЕС трябва да продължат да се възползват от най-конкурентните условия, без увеличаване на митата над ясно определения и всеобхватен таван, договорен по-рано“, заявиха от Еврокомисията, добавяйки, че непредвидимите мита са дестабилизиращи и подкопават доверието на световните пазари.

От ЕК посочиха също, че еврокомисарят по търговията Марош Шефчович е обсъдил въпроса с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър и министъра на търговията Хауърд Лутник в събота.