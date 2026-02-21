За Европа намалението на американските мита идва с неприятна изненада

От европейските винопроизводители до химическите компании, решението на Върховния съд на САЩ, което отменя голяма част от търговските мита на президента Доналд Тръмп, има и неприятна последица: още по-несигурни търговски перспективи.

С решение, което ще отекне в световната икономика, най-висшият съд на САЩ отмени мащабните мита на Тръмп, наложени по закон, предназначен за използване при извънредни ситуации, нанасяйки сериозен удар на президента републиканец. Но въпреки че много компании приветстваха решението след продължителни съдебни битки срещу налозите, европейски търговски организации, фирми и анализатори се опасяват, че то може да направи търговските отношения още по-хаотични след тежките преговори от миналата година, пише Ройтерс.

„Това решение крие риск от ефект на бумеранга, който да доведе до допълнителна несигурност и замразяване на поръчките, докато участниците на пазара изчакват по-ясна регулаторна рамка“, заяви Паоло Кастелети, генерален секретар на италианската винена асоциация UIV.

САЩ са водещият пазар за италианските вина с износ от около 1,9 млрд. евро през 2024 г., което представлява почти една четвърт от общия износ на вино на Италия в световен мащаб.

Много компании предупредиха, че Тръмп вероятно ще потърси други начини да наложи подобни мита, което ще намали ползата от по-ниските ставки, а този ход може да изостри напрежението между САЩ и основните им търговски партньори. Освен това възстановяването на вече платени налози ще бъде трудно.

В отговор на решението Тръмп снощи обяви нови глобални мита от 10% за първоначален период от 150 дни и призна, че не е ясно дали и кога ще има възстановяване на средства.

„Нов кръг на несигурност“

Стив Овара, председател на групата по международна търговска практика в адвокатската кантора King & Spalding, заяви, че компаниите, които фирмата му консултира - от големи американски производители до потребителски и технологични групи - в повечето случаи очакват всяко облекчение на митата да бъде краткотрайно.

„Основният проблем, с който всички ще трябва да се справят поне в краткосрочен план, е допълнителната несигурност“, каза той.

Волфганг Гросе Ентруп, управляващ директор на германското лоби на химическата и фармацевтичната индустрия VCI, което представлява компании като BASF, Bayer и Evonik, се съгласи.

„За нашите компании това не е начало на период на стабилност, а нов кръг на несигурност. Всеки, който смята, че това означава край на търговския конфликт, греши“, каза той. „Нови мита на различна правна основа са възможни по всяко време.“

Питър Санд, главен анализатор в платформата за ценообразуване на товарни превози Xeneta, заяви, че политическият риск за превозвачите остава, а тенденцията към намаляване на рисковете във веригите на доставки е „необратима“.

„Щетите върху веригите за доставки на много компании до голяма степен вече са нанесени и вероятно няма да бъдат напълно компенсирани“, каза той.

„Няма вълшебно хапче за премахване на митата“

Френската асоциация на козметичната индустрия FEBEA, сред чиито членове е и L’Oreal, заяви, че е „много предпазлива“ по отношение на решението и ще следи как ще реагира правителството на САЩ, включително по отношение на евентуални нови мита.

„Всички вече сме свикнали с обрати и неочаквани развития по темата за търговските налози“, каза генералният секретар на FEBEA Еманюел Гишар.

Масимилиано Джансати, председател на италианската фермерска организация Confagricoltura, заяви, че решението на съда в САЩ „разрушава цялата правна основа“ на митата на Тръмп, но предупреди, че то усложнява ситуацията за износителите точно когато те са започнали да се адаптират към американските налози.

„Всичко това поражда дълбока нестабилност в момент, когато имаме нужда от сигурност и вече сме започнали процес заедно с нашите американски вносители“, каза той.

В Ирландия износителите на уиски изчакват да видят как ще се развие ситуацията, преди да предприемат действия, заяви Еоин О‘Кахейн, директор на Irish Whiskey Association, като добави, че политическите преговори и деескалацията са по-вероятният начин за разрешаване на търговските предизвикателства.

„Това не е вълшебно решение за премахване на митата“, каза той. „Това е просто още едно усложнение, още един обрат в историята.“