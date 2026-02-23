Европейският парламент отложи отново гласуването на търговското споразумение със САЩ

Европейският парламент реши да отложи за втори път гласуването на търговското споразумение на Европейския съюз със САЩ след налагането от американския президент Доналд Тръмп на ново общо вносно мито от 15%, предава Ройтерс.

Европейският парламент вече обсъди законодателни предложения за отмяна на вносните мита на ЕС върху американски стоки, ключова част от постигнатото споразумение в Търнбери, Шотландия, през юли миналата година, както и продължи нулевите мита за американските омари, договорени първоначално с Тръмп през 2020 г. Предложенията изискват одобрение от парламента и правителствата на ЕС.

Комисията по търговията на парламента вече отложи планирано гласуване за вторник. Бернд Ланге, председател на комисията, заяви, че новото временно американско мито означава повишени налози за част от износа на ЕС и никой не знае какво ще се случи, след като те изтекат след 150 дни. Евродепутатите ще проведат ново заседание на 4 март, за да обсъдят дали САЩ са разяснили положението и са потвърдили ангажимента си към миналогодишното споразумение.

Това е второто подобно отлагане от евродепутатите, които миналия месец спряха работата си по споразумението като протест срещу исканията на Тръмп да придобие Гренландия.

Много депутати заявиха, че самото споразумение е небалансирано. Но те изразиха готовност да го приемат, макар и с условия като 18-месечна клауза за отмяна и мерки за реагиране на евентуални ръстове на вноса от САЩ.

Търговското споразумение определя митническа ставка от 15% от САЩ за повечето стоки от ЕС с изключение на тези, обхванати от други секторни мита като стоманата, с нулеви мита за някои продукти като самолети и резервни части. ЕС се ангажира да отмени вносните мита върху много американски стоки.

Не е ясно дали новото мито от 15% на Тръмп заменя споразумението. Ако това е така, изключенията на ЕС за нулеви мита може да изчезнат. Новите мита може също така да бъдат наложени наред със съществуващите преди това американски мита за „най-облагодетелстваните нации“, какъвто не е случаят въз основа на споразумението между ЕС и САЩ. Така за някои видове сирене допълнителното ново мито от 15% може да доведе до общ налог от около 30%.

Ланге заяви, че това може да означава, че за 7-8% от продуктите на ЕС ще се налагат мита над ставките, договорени миналата година.