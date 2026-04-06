Компаниите от германския DAX изплащат рекордни дивиденти, Allianz е лидер

Компаниите от водещия германски борсов индекс DAX се очаква да изплатят рекордни дивиденти за изминалата финансова година, показва проучване на консултантската компания Ernst & Young (EY), цитирано от списание Spiegel.

Общият размер на разпределените средства от 40-те компании в индекса достига около 55,3 млрд. евро, което е увеличение с 5,9% спрямо предходната година и нов исторически максимум.

Според анализа 25 компании увеличават дивидентите си, докато при десет се отчита спад. „Много компании отчетоха много добри резултати през изминалата година, от което печелят инвеститорите“, коментира управляващият партньор в EY Ян Брорхилкер.

Най-голям платец на дивиденти остава застрахователната група Allianz с общо 6,5 млрд. евро. Следват Deutsche Telekom с 4,8 млрд. евро и Siemens с 4,2 млрд. евро. Сред водещите компании по този показател са още Mercedes-Benz, Munich Re и SAP.

В автомобилния сектор обаче се наблюдава понижение на дивидентите. Компаниите Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и Porsche разпределят общо около 11 млрд. евро, което е с 11% по-малко спрямо предходната година. Според Брорхилкер по-ниските печалби, високите инвестиции в иновации и разходите за преструктуриране оказват натиск върху възнагражденията за акционерите.

За разлика от автомобилния сектор силен ръст на дивидентите се отчита при MTU Aero Engines, Deutsche Bank и Commerzbank, като при последната увеличението достига 61%.

Анализът показва, че въпреки икономическите затруднения в Германия много от компаниите в DAX реализират значителна част от приходите си на международните пазари. Секторите на банковите услуги и застраховането отчетоха особено силни резултати през 2025 година.

Дивидентите традиционно се изплащат веднъж годишно след провеждането на общите събрания през пролетта и представляват важен източник на доходи за инвеститорите. В дългосрочен план те имат съществен принос за общата доходност на акциите.

Според Ян Брорхилкер обаче не бива да се очаква нов рекорд през следващата година. По думите му редица индустриални компании са в процес на структурни промени и е по-вероятно общият размер на дивидентите да се понижи.

/БТА/