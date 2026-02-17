Германия и Франция с предложения за опростяване на финансовите правила на ЕС

Франция и Германия призовават Европейската комисия (ЕК) да представи амбициозен „пакет за опростяване на финансовите услуги“, за да направи европейските правила по-лесни за прилагане и по-леки за фирмите, се казва в писмо, с което Ройтерс се е запознала във вторник.

В писмото до еврокомисаря по финансовите услуги Мария Луис Албукерк от петък германският министър на финансите Ларс Клингбайл и френският му колега Ролан Лескюр посочват няколко области, в които е възможно опростяване на законодателството на Европейския съюз в областта на финансовите услуги, като същевременно се гарантира финансовата стабилност.

Те твърдят, че избирателни промени в бъдещото законодателство не са достатъчни и че ЕС трябва да опрости и вече действащите правила с оглед укрепване на единния пазар на финансови услуги и подобряване на глобалната конкурентоспособност на европейските институции.

Сред конкретните области, посочени в писмото, се открояват да се рационализира отчитането, така че трансакциите на финансовите пазари да се отчитат само веднъж, да се разчита на установените пазарни практики, а не на допълнителни регулации, да се отменят неизползвани делегирани правомощия и да се опрости киберотчитането.

Френският и германският министри добавят в писмото, че подготвят предложения за банковото регулиране, които ще споделят с Комисията в подходящо време.