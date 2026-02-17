IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Германия и Франция с предложения за опростяване на финансовите правила на ЕС

Финансовите министри на двете държави са отправили предложенията в свое писмо до ЕК

15:33 | 17.02.26 г.
Ларс Клингбайл (ляво) и Ролан Лескюр. Снимка: Thierry Monasse/Getty Images
Франция и Германия призовават Европейската комисия (ЕК) да представи амбициозен „пакет за опростяване на финансовите услуги“, за да направи европейските правила по-лесни за прилагане и по-леки за фирмите, се казва в писмо, с което Ройтерс се е запознала във вторник.

В писмото до еврокомисаря по финансовите услуги Мария Луис Албукерк от петък германският министър на финансите Ларс Клингбайл и френският му колега Ролан Лескюр посочват няколко области, в които е възможно опростяване на законодателството на Европейския съюз в областта на финансовите услуги, като същевременно се гарантира финансовата стабилност.

Те твърдят, че избирателни промени в бъдещото законодателство не са достатъчни и че ЕС трябва да опрости и вече действащите правила с оглед укрепване на единния пазар на финансови услуги и подобряване на глобалната конкурентоспособност на европейските институции.

Сред конкретните области, посочени в писмото, се открояват да се рационализира отчитането, така че трансакциите на финансовите пазари да се отчитат само веднъж, да се разчита на установените пазарни практики, а не на допълнителни регулации, да се отменят неизползвани делегирани правомощия и да се опрости киберотчитането.

Френският и германският министри добавят в писмото, че подготвят предложения за банковото регулиране, които ще споделят с Комисията в подходящо време.

икономиката на ес
