Сметната палата откри редица нарушения в работата на Фонд „Култура“

Редица нарушения в работата на Национален фонд „Култура“ е открил одитен доклад на Сметната палата за периода 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г., приет през юли тази година, съобщават от контролния орган. Сред константираните нередности са изплащане на средства за работно облекло на база фактури за бельо, туристически обувки и клинове, а разходите за заплати и възнаграждения са надвишили с близо 600 хил. лв. лимитите, утвърдени от Министерството на културата, в нарушение на Закона за публичните финанси.

За тригодишния одитиран период Фондът е разполагал с общо 66, 5 млн. лв, от които за финансиране на творчески проекти са изхарчени малко над 63 млн. лв. (95% от всички разходи на фонда за периода). При извършените от Сметната палата проверки на 63 договора за финансиране на проекти по девет конкурсни програми, обявени от НФК през одитирания период, са установени съществени несъответствия с изискванията на нормативните актове.

От изплатените средства за заплати в общ размер на 1,8 млн. лв. едва 551 хил. лв. са били за възнаграждения по трудови правоотношения. 1,2 млн. лв. са изплатени за извънтрудови правоотношения. През 2021 г. преразходът от близо 146 хил. лв. се дължи изцяло на изплатените възнаграждения по граждански договори. През 2022 г. е най-голямо надвишаване на лимитите, като общият преразход по двата параграфа е от 316 хил. лв. За 2023 г. надвишаването е със 132 хил. лева, като отново е концентрирано при извънтрудовите правоотношения.

Общо 13 779 лв. са изплатени за работно облекло в нарушение на трудовото законодателство, съобщават от Сметната палата. Служители на фонда са отчитали като работно облекло рокли, чанти, бельо, боксери, клинове, колани, гащеризони и туристически обувки. Извън нормативната уредба са изплатени 1600 лв. за облекло и на изпълнителния директор.

Одитът показва още, че от средства за карти за градски транспорт са се възползвали и лица, които не са служители на фонда. От общо 15 811 лв., отпуснати за тази цел, 3650 лв. са изплатени напълно неоснователно и незаконосъобразно на лица извън фонда, или такива, чиито функции не изискват пътуване. За останалата част от сумата липсват списъците с получателите, съответно – не може да се потвърди тяхната законосъобразност.

Липса на критерии

Докладът показва още, че с по-голям шанс за финансиране са били проекти, които са административно и технически изрядни, отколкото такива с висока художествена стойност. За тригодишния период не са били приети и публикувани методики за оценяване, които да дадат представа как експертните комисии формират оценките си. Това ги прави непрозрачни и субективни и става повод за искове срещу Фонда, констатират от Сметната палата.

За това дали даден проект ще получи финансиране, водещо е било да бъдат подадени правилно всички документи и формуляри, бюджетните разчети и графици на изпълнение, а не културната му стойност. Липсвали са критерии, които да оценяват художествения потенциал, при програми за 2021 г. като „Едногодишен грант“, „Цирково изкуство“ и „Музикални инициативи“. При програма „Мобилност и развитие“ 2023 г. одитът констатира, че в условията за кандидатстване изобщо не са приети художествени и естетически критерии за качество.

Не са били задавани и крайни срокове, в които служителите на Фонда да приключат проверката на един отчет на бенефициент. Вследствие на забавянето са нанесени финансови загуби на държавата за неустойки. За пример се дава външна консултантска услуга по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), при която заради забавяне на плащането от декември 2023 г. до април 2024 г., държавата е изплатила на изпълнителя неустойка в размер на 2342 лв.

Одитът открива и множество случаи на отчетени недопустими разходи по проекти – например за алкохол и кетъринг за „заключителен коктейл“, нощувки и храна, гориво или възстановим ДДС. Нарушения са констатирани и по отношение на провеждани обществени поръчки, както и значително забавяне на дейности по ПВУ.

Промени през 2024 г.

В одитния доклад на Сметната палата се отбелязва, че след края на одитирания период започват съществени реформи в правната рамка и управлението на НФК, насочени към ограничаване на рисковете и слабостите. Направени са промени в Управителния съвет на фонда, увеличен е административният капацитет с назначаване на повече персонал. Ревизирани са процедурите по ПВУ, като са отменени незаконосъобразни схеми за безвъзмездна помощ.