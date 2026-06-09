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Диверсификацията на доставките на газ в Европа не означава енергийна сигурност

Решението е намаляване на потреблението на газ и търсене на алтернативи, пише IEEFA в анализ

07:57 | 09.06.26 г. 1
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Европа се изправя пред втората си енергийна криза за последните пет години, пише американският Институт за енергийна икономика и финансов анализ (IEEFA). Реакциите са различни, а изводите показват, че диверсификацията на доставките на газ не означава непременно енергийна сигурност.

Според анализаторите, когато Русия атакува Украйна и спря или намали доставките за някои държави от ЕС, включително и Германия, държавите започнаха да купуват втечнен газ и да диверсифицират доставките. Но втората криза - войната в Иран, която продължава вече 100 дни, показа, че и зависимостта от втечнен газ се е превърнала в уязвимост сама по себе си, въпреки че ЕС не зависи от един доставчик.

Според цитираните данни от март до май, тоест от началото на войната в Близкия изток, страните от ЕС са намалили покупките на втечнен газ с 1,2% и продължава да намалява. Различните европейски държави обаче реагират различно - Великобритания купува с 20% по-малко газ на годишна база, Франция - с 23%, докато Германия напротив - увеличава покупките със 72%.

Заради изчезването на доставките от Катар страните от ЕС реално купуват газ основно от САЩ - 60% от вноса на втечнен газ през двата месеца идва от американските производители спрямо 56% за същия период година по-рано. Увеличават се продажбите и на втечен газ от Русия. Като цяло страните от ЕС отново разчитат на по-малък брой доставчици, което беше основният източник на недостига на газ преди четири години.

Заключенията на IEEFA сочат, че за 100-те дни война в Близкия изток Европа е показала едновременно и устойчивост, и уязвимост от кризата. Според анализаторите регионът не е допуснал голям недостиг на природен газ и цената му се задържа стабилно около 40-45 евро за мегаватчас. По време на първата криза цената на газа се повиши рязко и записа рекорд от 350 евро за мегаватчас в края на лятото на 2022 година.

Но същото така последвалото пренасочване към американски и руски втечнен газ показва, че диверсификация на доставките сама по себе си не гарантира енергийната сигурност.

Трайната устойчивост би означавала намаляване на потреблението на газ, както и ускоряване на търсенето на негови алтернативи, които се влияят по-малко от движението на пазарите.

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Последна актуализация: 07:57 | 09.06.26 г.
втечнен газ доставки на газ за Европа IEEFA  
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Коментари

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1
rate up comment 1 rate down comment 7
гъбко
преди 38 минути
Инсталирането на термопомпи и краткосрочното съхранение на електричество изядоха пазарът на природен газ в Европа . Годишно се инсталират по около 3млн термопомпи , и то не само за еднофамилни сгради , ами и за многофамилни , и за складове , и за промишлени съоръжение , и за офис сгради . Утича таз работа с природният газ ... :)))
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