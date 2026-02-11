В Германия не виждат стимули да напълнят газохранилищата за следващата зима

В Германия очакват труден сезон за нагнетяване на природен газ и причината са цените през лятото, които са близки до очакваните през следващата зима. По този начин търговците и комуналните компании нямат никакъв стимул да купуват газ и да плащат за неговото съхранение, пише Bloomberg.

Заради студената зима газохранилищата в Европейския съюз са пълни до 36% от капацитета си - доста под средното ниво за тази част от годината, сочат данните на Gas Infrastructure Europe. В Германия газохранилищата са пълни до едва 26% от капацитета си и според оценките компаниите, които ги оперират, не могат да привлекат желаещи да съхраняват газ при сегашните ценови равнища.

По тази причина и Берлин поиска да бъде отменена изискването за поне 80% пълни газохранилища преди следващия отоплителен сезон. Според източници на Bloomberg Германия ще поиска след 2027 година всяка държава сама да преценява какви стратегически резерви от газ да натрупа. Европейският регламент за газовите запаси беше изготвен през 2022 година, когато ЕС се оказа на прага на зимата без осигурени доставки на руския тръбен газ, а най-големият потребител Германия дори нямаше собствени терминали за втечнен газ.

През есента на 2022 година беше достигната и рекордна цена от 350 евро за мегаватчас. Сега на нидерландската борса TTF природният газ се търгува за 32 евро за мегаватчас.

Доставките за май и юни достигат малко над 29 евро за мегаватчас. Около това ниво се сключват и договори за покупка на газ през есента и зимата на 2027 година.

Две компании собственици на газохранилища в Германия - Uniper и Bayernugs, вече са уведомили регулаторите, че заради липсата на рентабилност, искат да затворят свои съоръжения за съхранение на газ. Засега обаче това не притеснява институциите в страната.