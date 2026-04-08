Ще паднат ли цените на енергията заради временното прекратяване на огъня в Близкия изток?

Цените на търгувания в Европа природен газ се сринаха рязко с около 20%, а суровият петрол сорт Брент поевтиня значително след обявяването на двуседмично прекратяване на огъня между САЩ, Израел и Иран, което засили надеждите за по-ниски сметки за енергия за потребителите, съобщава Euronews.

Споразумението между САЩ и Иран включва съгласието на Техеран за временно отваряне на Ормузкия проток - важен коридор, през който преминават приблизително 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ (LNG).

Въпреки това, макар някои експерти да очакват рязък спад на цените на енергията, други предупреждават, че крехкото прекратяване на огъня може да застраши ценовата стабилност.

Енергийните компании обикновено защитават домакинствата и бизнеса от внезапни колебания в цените, като купуват газ и електричество предварително, стратегия, наречена хеджиране.

В резултат на това, дори когато цените паднат значително, може да са нужни от 6 до 9 месеца, преди това да се отрази върху сметките на потребителите, посочват анализатори. Домакинствата с фиксирани сметки обаче няма да отчетат намаление на сметките си, докато не изтече срокът на договора им.

Дали корабоплаването може да бъде възобновено през пролива също ще бъде ключов фактор за стабилизиране на енергийните потоци през следващите месеци. Големи корабни оператори, включително датската Maersk, поискаха „пълна морска сигурност“.

„На теория това (примирие) би трябвало да е добра новина за перспективите за растеж в Европа, поне за връщане към (цените), където бяха преди февруари“, коментира Каспар Хобхаус, анализатор в Европейския институт за изследвания на сигурността (ISS).

Пазар на природен газ

Въпреки потенциалния спад на цените, анализаторите предлагат смесени мнения, отбелязвайки, че геополитическата ситуация в крайна сметка би могла да оформи траекторията на цените на природния газ.

Яхдиан Фалах, мениджър в търговската фирма Trianel, изтъква, че ако прекратяването на огъня в Близкия изток се окаже успешно, това може да бъде „повратна точка“ за ребалансирането на световния пазар на газ.

Той очаква незабавен спад в рисковите премии - цената, плащана за компенсация при риск от загуба - но подчертава, че устойчивият спад в цените зависи от ясни доказателства за възобновяване на корабоплавателната дейност.

Генгюм Сие, енергиен анализатор в разузнавателната фирма Kpler, заяви, че в момента се фокусира върху наблюдението на 15-те натоварени танкера за LNG, блокирани в Близкия изток в Персийския залив, и върху въпроса кога ще могат да излязат през Ормузкия проток. Тази оценка ще даде на анализаторите представа за обемите на LNG, който ще навлезе на пазара.

Хобхаус заяви, че цените на газа вероятно ще останат високи за по-дълго време, позовавайки се на щетите по съоръженията за LNG в Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ) след иранските въздушни удари на 18 март и 3 април, както и на предизвикателствата, свързани с рестартирането на производството.

Катар може да започне ремонт на своите съоръжения в Рас Лафан, ако транзитът се нормализира. Увеличение на производството обаче е малко вероятно в рамките на краткия период на прекратяване на огъня, тъй като 17% от експортния капацитет на QatarEnergy е повреден.

Петролни пазари

Президентът на Френския съюз на петролната индустрия (Ufip), Оливие Гантоа, предлага различно мнение за ситуацията, изтъквайки, че цените на горивата биха могли да паднат с „5 до 10 цента“ на литър „много бързо“.

Гантоа смята, че „петролните пазари реагират много бързо“ на обявяването на прекратяването на огъня през нощта, което може да се отрази на бензиностанциите в рамките на „един или два дни“.

Неговата прогноза зависи от това цената на суровия петрол да се „стабилизира“ около сегашното си ниво - от 93 до 95 долара за барел.

Тези цени на суровия петрол след това се прехвърлят към пазарите на рафинирани горива, като например този в Ротердам, после към европейските бензиностанции, обяснява Гантоа.

„Дистрибуторите, които определят цените на горивата, които продават ежедневно, ще пренесат това намаление в рамките на един или два дни“, прогнозира той.

Въпреки че прекратяването на огъня може да доведе до бърз спад на световните цени на енергоносителите, анализатори отбелязват, че цените на дизела могат да паднат в рамките на седмици, докато подобен процес при сметките за електричество може да отнеме месеци.