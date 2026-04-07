Производството на ОПЕК е отбелязало най-резкия си спад от десетилетия насам

Добивът на „черно злато“ на Организацията на страните износителки на петрол (ОЕПК) се е сринал през март с най-резкия спад за поне четири десетилетия, тъй като конфликтът в Близкия изток е задушил износа от ключови държави членки, сочи проучване на Bloomberg.

Производството е спаднало със 7,56 млн. барела дневно - или около 25% - до 22 млн. барела дневно. Това се е случило, след като войната на САЩ и Израел в членката на ОПЕК Иран, започнала на 28 февруари, доведе до затварянето на ключовия Ормузки проток, през който преминава голяма част от световния петрол. Конфликтът принуди Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Ирак да намалят производството рязко.

Спадът през март е най-големият за един месец в данните, събирани от Bloomberg от 1989 г. насам.

Загубите в предлагането тласнаха нагоре цените на суровия петрол, които достигнаха многогодишен връх от почти 120 долара за барел в Лондон миналия месец. Същевременно рязкото поскъпване на продукти като самолетно гориво, дизел и бензин заплашва с ново повишаване на разходите за потребителите.

Ирак - членката на ОПЕК, която е най-зависима от Ормузкия проток - е отбелязала най-големия спад на добива. Производството там е намаляло със 2,76 млн. барела дневно до 1,63 млн., според проучването.

Иранските военни заявиха през уикенда, че „братски Ирак е освободен от всякакви ограничения“ за транзит през жизненоважния морски коридор. Въпреки това проследяването на танкери показва, че засега няма признаци за бързо възобновяване на трафика. Корабният поток през Ормузкия проток бавно се възстановява, но остава много под нивата отпреди войната.

Саудитска Арабия и ОАЕ следващите по размер на загубите, макар че те частично са смекчени от възможността на двете държави да пренасочват част от износа по алтернативни петролопроводи, които заобикалят протока. Производството на Саудитска Арабия е спаднало с 2,07 млн. барела дневно до 8,36 млн., а това на ОАЕ - с 1,44 млн. до 2,16 млн. барела дневно, показват още данните.