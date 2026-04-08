Цената на газа в Европа се срина, но пълненето на газохранилища още е предизвикателство

След съобщенията за примирие между САЩ и Иран и газовите пазари в Европа реагираха със спад от над 17% в първите минути на търговията на нидерландската борса TTF. Цената падна до около 44 евро за мегаватчас, след като във вторник затвори при ниво от 52 евро. Търговците обаче са предпазливи за следващите месеци - цените са почти същите и за доставките през лятото и есента, което е отражение на съобщенията, че възстановяването на енергийната инфраструктура в Близкия изток ще отнеме месеци и дори години.

Европа не е толкова зависима от газа, идващ от Близкия изток, но пазарът е динамичен и увеличеното търсене в Азия повиши цената. Търговията е волатилна и в началото на седмицата например се повлия и от разочарованието, което донесе новината, че два танкера, натоварени с газ от Катар, не успяха да преминат през Ормузкия проток. По данни на Bloomberg и двата танкера са били обявили дестинация Пакистан за своите товари.

Сега очакванията, че доставките ще бъдат освободени, доведоха и до рязкото поевтиняване, макар че цените още са далеч от нивото преди началото на войната в Иран - около 30 евро за мегаватчас.

През Ормузкия проток преди войната в региона преминаваха към 20% от потоците на втечнен газ. Основно това са количества газ от Катар, но и малки количества от Обединените арабски емирства.

Европа се подготвя за труден сезон за пълнене на газохранилища

Европейските държави са изправени пред предизвикателства за сезона на нагнетяване на газохранилищата, защото отоплителният сезон приключи с най-ниските резерви от години. По данни на Gas Infrastructure Europe (GIE) към 7 април газохранилищата са пълни до 28,6% от капацитета си и повечето държави вече започват да попълват запасите.

Критично ниски са те в Нидерландия, където газохранилищата са пълни до малко под 6% от капацитета си, и в Швеция - малко под 10%.

Данните за България показват, че от "Чирен" все още се черпи газ в началото на април, но и запасите са над средните - газохранилището е пълно над 31% от капацитета си.

Европейските газови компании не пестиха резервите си както минали години, очаквайки нови количества втечнен газ на пазара през лятото, което да намали цената на газа. Зимата беше и значително по-студена спрямо последните години.