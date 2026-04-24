САЩ наложиха санкции на китайска рафинерия и корабни компании заради иранския петрол

Вашингтон не удължи временното премахване на част от санкциите за Иран, но облекченията за руския петрол подължават

22:54 | 24.04.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
САЩ наложиха вторични санкции за китайска рафинерия, собственост на Hengli Petrochemical, купувала ирански петрол, както и 40 корабни компании, превозвали суровината, съобщава AP. Рафинерията е една от  големите независими преработватели в страната с капацитет за преработка на 400 хил. барела петрол на ден.

Според съобщенията на Министерството на финансите компанията е получавала ирански петрол от 2023 година насам в нарушение на санкциите и това е донесло приходи от милиони долари, с които са били финансирани иранските военни.

Още преди дни американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще бъдат налагани ограничения за компаниите, които вършат бизнес с Иран. Целта е да бъдат намалени средствата,  с които Техеран да финансира войната.

През март Вашингтон временно премахна санкциите си срещу иранския петрол, за да стабилизира цената на петрола. Облекчението, видимо не даде резултат, и изтече преди няколко дни. Вашингтон обаче удължи с още месец дерогацията за руския петрол, макар и часове по-рано финансовият министър Скот Бесент да беше категоричен, че санкциите се връщат, за да намалят приходите, използвани за войната в Украйна.

Вторичните санкции, на които са подложени китайските  компании, предвиждатизключването от американската финансова система. Те се налагат броеи дни преди срещата на американския президет Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин.

Китай е най-големият купувач на руски и ирански петрол. Заради санкциите доставките идват основно с танкери от т.нар. "сенчест флот" и обявявани като идващи от Малайзия или други държави.

Едно от исканията на Техеран за края на войната е премахването на санкциите.

Свързани статии

