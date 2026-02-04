Намери ли Украйна слабото място на "Циркон", или ракетите не са толкова уникални?

В масираната атака в нощта срещу 3 февруари Русия изстреля четири ракети "Циркон", които са част от стратегическия арсенал и възможни носители на ядрени бойни глави. Руският президент Владимир Путин ги описва като без аналог в световен мащаб по своите характеристики и гарант за сигурността на Русия. Те бяха приети на въоръжение през 2022 г.

Украинските ВВС обаче съобщават, че системите за противовъздушна отбрана (ПВО) са прихванали и унищожили и четирите ракети. През януари Русия също използва няколко ракети "Циркон", с които украинците не успяха да се справят. Тогава обаче на Киев не достигаха и ракетите PAC3 за системите Patriot и работата на украинската ПВО срещу ракетите не беше толкова ефективна.

От сводката на ВВС е видно, че ракетите са изстреляни от Крим, вероятно от установка за "Оникс". Вероятните им цели са били в Киев, където са разположени и най-голям брой системи Patriot. Още през февруари 2024 година, когато тази ракета беше документирано използвана за първи път, стана ясно, че има модификация, позволяваща изстрелването ѝ не само от фрегати или ядрени подводници, какъвто е първоначалният план, но и от наземен комплекс.

Много от анализаторите в Украйна посочват, че доказателство за успешната работа на ВВС са по-ограничените спрямо миналите масирани удари щети. Дори и руски военни анализатори признават, че пораженията изглеждат несъществени на фона на използваните ракети. Включително и след опита за прекъсване на работата на 750-киловолтова подстанция, през която Киев получава електроенергия от Ривнинската АЕЦ, спирането на електрозахранването е само на отделни места.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи за спряно топлоподаване в 1100 жилищни сгради в два столични района като водата в системата е източена, за да не замръзне при ниските температури тази нощ. През януари Русия на два пъти спря парното на около 6 хил. сгради, или около половината в градата.

"Циркон" е част от арсенала за сдържане на Русия

"Циркон" имаше главната роля в провелото се през септември учение "Запад 2025" в Балтийско море. Тогава такава ракета беше изстреляна от фрегатата "Адмирал Головко" по наземна цел на разстояние от 900 км. Руски военни анализатори заявиха, че целта на учението е да покаже възможностите на Русия и ЕС трябва да "се занимава със своята отбрана и да отделя по-малко внимание на Украйна".

Във войната в Украйна и друга свръхзвукова ракета не оправда очакванията на руските власти - "Кинжал". Украинските ВВС успяха да се справят със залп от тези ракети, изпратен към Киев още през май 2023 г. и повтори отново в първите дни на 2024 г.

Киев очаква реакцията на САЩ на нарушеното примирие

В удара миналата нощ Русия използва рекорден брой ракети - 43, движещи се по траекторията на балистични, които могат да бъдат унищожени само от системите Patriot, коментира украинският президент Володимир Зеленски.

"Очакваме реакцията на САЩ", каза той във вечерното си обръщение за 1441-ия ден от пълномащабната война в Украйна и уточни, че енергийното примирие е било предложение на Вашингтон и целта е била деескалация, докато траят преговорите и при ледената вълна, обхванала Украйна. В началото на февруари нощните температури в по-голямата част от страната паднаха под -20°С, но до края на седмицата се очаква затопляне - до около -5°С и -7°С.

"Беше лична молба от американския президент и виждаме какъв е отговорът на Русия на тази молба - рекорден брой балистични ракети", допълни Зеленски, според когото има и нарушение на поетия ангажимент.

"Това говори и за всичко останало, което Русия обещае или може да обещае. Ако те не спазват обещанията си сега, какво може да очакваме по-късно", каза още украинският президент. Той поиска подкрепа от европейските съюзници по програмата PURL за покупка на ракети за ПВО от САЩ и санкции, които да ограничат средствата, които Кремъл използва за войната.

Ако сега няма реакция на Вашингтон, то Русия ще продължи да нанася удари по цивилна инфраструктура, опасяват се украинските военни анализатори. Руското Министерство на отбраната заявява, че целите са изцяло военни, но данните показват, че при последната атака щетите са основно по централи, осигуряващи топлоснабдяването на двата най-големи града в Украйна - Киев и Харков.

Без изненада от Белия дом: Обещанията са спазени

Доналд Тръмп не е изненадан от ракетния удар, коментира говорителят на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Sky News. Пред журналисти тя каза, че "има две държави, които се занимават с брутална война в последните години" и завърши, че войната е започнала заради "слабостта и некомпетентността на предишния президент Джо Байдън".

Самият Тръмп каза малко по-късно пред журналисти в Белия дом, че нарушение на примирието няма и Путин е спазил думата си - примирието е било в сила от неделя (25 януари) до неделя (1 февруари). Володимир Зеленски каза по време на брифинг с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който във вторник беше в Киев, че САЩ са предложили "стъпка за деескалация", която да важи до следващия кръг от преговори в Абу Даби. Те бяха насрочени за 1 февруари, но отложени за 4 и 5 февруари не по искане на Украйна, допълни още Зеленски.

Американският президент съобщи за примирието на 29 януари и заяви, че то е заради ниските температури в Украйна.

Още тогава се очакваше ледената вълна да обхване страната след 1 февруари. В сводките на Министерството на отбраната на Русия също така присъстват съобщения за атаки по енергийни съоръжения в Украйна на 26 и 27 януари, което би следвало да се разглежда като нарушение, ако примирието е започнало на 25 януари.

Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание, че Русия вероятно ще използва това примирие като голяма отстъпка от своя страна, въпреки че през тези няколко дни подготви масираната си атака към Киев.

Украйна ще промени тактиката си в преговорния процес

След масираната атака Украйна ще промени тактиката си при предстоящите разговори в Абу Даби, съобщи още украинският президент. Украинските преговарящи в състав Рустем Умеров, началникът на офиса на украинския президент Кирило Буданов и ръководителят на Генералния щаб на ВСУ Андрий Хнатов вече са в Обединените арабски емирства.

Русия отново е изпратила ръководителя на военното разузнаване адм. Игор Костюков, а от американска страна се чакат Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Трите страни трябва да проведат нов кръг от разговори днес (4 февруари) и утре.

Според досегашните изявления една от последните пречки за прекратяване на войната е територията на Донецка област. Володимир Зеленски обаче е категоричен, че Украйна няма да предаде своите територии, а като цяло такъв въпрос може да бъде обсъден само на ниво президенти.

Руският президент Владимир Путин не желае да разговаря със Зеленски, но е готов да се срещне с него, ако той отиде в Москва, заяви преди дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

САЩ ще влязат с войска в защита на Украйна, ако Русия наруши споразумение за мир?

Ако Русия наруши евентуално споразумение за мир, САЩ ще използва своята войска в защита на Украйна до 72 часа, съобщи Financial Times, позововайки се на свои източници. Това е включено в гаранциите, които договори Киев със западните си съюзници. Володимир Зеленски коментира преди време, че гаранциите със САЩ са готови за подпис, а държавният секретар Марко Рубио отбеляза, че това ще стане, когато Украйна и Русия постигнат мирно споразумение.

Според публикацията на FT в първите 24 часа при нарушение на споразумение, което ще бъде следено от САЩ, ще има дипломатически усилия и мерки от страна на украинската армия за прекратяване на нарушенията. Ако те продължат, ще има реакция заедно с "Коалицията на желаещите". След 72 часа ще има координирана между ЕС и САЩ реакция, в която ще участват и американски военни.

Досега Москва с реакция на различни нива отхвърля всякакви публично коментирани гаранции за сигурност, включително разполагане на войски от "Коалицията на желаещите" в западните части на Украйна като мярка за сдържане, въоръжаване на украинската армия и т.н. Руски депутати предупреждават, че чужди войски в Украйна могат да станат повод за Трета световна война.

Украйна удари енергийната система на Белгород

В най-студените нощи Белгород също остана без ток след украински удари, съобщи губернаторът на областта Вячеслав Гладков в своя канал в Telegram. Той посочи, че има сериозни повреди по инфраструктурни обекти и се работи за включването на резервните генератори, които да захранят социалните учреждения.

Гладков призова жителите на Белгород да не предизвикват опашки по бензиностанциите в града, а да потърсят гориво за своите генератори и в околностите и близките населени места.

В последните десетина дни Украйна се въздържаше от атаки в руския тил, като ВСУ съобщаваше за нанесени удари по складове за боеприпаси и командни центрове в близост до фронтовата линия. Руски военни наблюдатели също признаха видимото намаление на атаките на украинските дронове.

Русия ще усили опитите си да превземе Купянск

Русия ще увеличи атаките и опитите да превземе Купянск и ако не успее да напредне в близките дни, вероятно ще изпрати войските си от Лиман в това направление, пише украинският център за отбранителни стратегии. Военните наблюдатели отбелязват, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да задържат настъплението в Покровск и Мирнохрад, а отслабването на позициите в Лиман и при липсата на успех в Купянск ще постави руските военни в тежка позиция преди пролетната офанзива.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 3 февруари сочат, че в Лиманското направление са се провели седем атаки. Интензивни са боевете още и към Словянск и Костянтинивка. В Купянск са регистрирани пет атаки и руски военни кореспонденти съобащават за тежки боеве за града.

Най-горещите точки остават Покровск, където ВСУ съобщава за 35 атаки през миналото денонощие, както и Хуляйполе с 25 атаки.

На 3 февруари ВСУ регистрира 153 атаки спрямо 167 ден по-рано. Русия е извършила и 38 въздушни удара със 148 управляеми авиационни бомби, както и 3900 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 7800 fpv-дрона.