Пакистан ще строи изкуствен остров, за да насърчи добива на петрол

Доналд Тръмп отбеляза "огромните находища" на петрол на Пакистан, макар и експерти да определят това като преувеличено

15:10 | 19.11.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Държавната енергийна компания на Пакистан Pakistan Petroleum ще изгради изкуствен остров на около 30 км от бреговете в южната провинция Синд, за да насърчи добива на петрол, пише Bloomberg. Плановете са на острова да бъдат разположени съоръжения за проучване и добив на петрол и природен газ.

По този начин работата няма да бъде прекъсвана от приливите, обясни един от ръководителите в Pakistan Petroleum Аршад Палекар преди началото на конеференция в Исламабад.

В последните месеци Пакистан даде лицензи за проучвания на местните компании PPL, Mari Energies и Prime International Oil and Gas.

През август Министерството на енергетиката съобщи, че очаква голям интерес към находища в крайбрежието на Пакистан от страна на американски компании. Малко преди това американският президент Доналд Тръмп обърна внимание на "огромните находища" на страната в публикация в своята социална мрежа Truth Social. В нея той намеква, че Исламабад може да продава "някой ден" своя петрол на Индия, замествайки руския петрол.

Bloomberg обаче обръща внимание, че изявлението за "огромни находища" противоречи на проучванията досега, а и на фона на намаляващите чуждестранни инвестиции в Пакистан. В последното десетилетие няма някакво значително откритие на находища на петрол в страната и според анализатори коментарът на американския президент е преувеличен.

Платформата е първата в Пакистан, но тя се изгражда по примера на изкуствените острови в Абу Даби. Там тези проекти имат голям успех при осигуряване на добива на петрол.

Последна актуализация: 15:06 | 19.11.25 г.
икономиката на Пакистан петрол
