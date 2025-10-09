Светът на имотите преминава от видимото към невидимото с бума на центровете за данни

Десетилетия наред недвижимите имоти в света се въртяха около видимото – бляскави офис кули, молове и престижни хотели, но те все повече се пренасочват към „невидими“ имоти – облачни центрове и центрове за данни, пише CNBC.

„Светът на недвижимите имоти се променя от „видимото“ към „невидимото“, каза Кишор Мурджани, главен изпълнителен директор на отдела за алтернативни и частни фондове в компанията CapitaLand Investment.

„Това е всичко, което не можем да видим, но използваме – облакът, както обичаме да го наричаме, живее в центъра за данни. Това движи промяната в стойността“, коментира той по време на дискусионен панел в рамките на Milken Institute Asia Summit в Сингапур.

Според неотдавнашно допитване за интереса на инвеститорите към центрове за данни за 2025 г. от консултантската компания CBRE 95% от големите инвеститори в света планират да увеличат инвестициите си в центрове за данни. От 92 големи инвеститора, участвали в допитването, 41% са заявили, че планират да заделят 500 млн. долара или повече за сектора на центровете за данни тази година спрямо 30% миналата година.

Търсенето на центрове за данни нарасна през последните години, до голяма степен стимулирано от силния ръст на изкуствения интелект, който изисква значителна изчислителна мощ, електроенергия, охлаждане и мрежова инфраструктура. Goldman Sachs прогнозира, че търсенето на енергия в света от центрове за данни ще нарасне с 50% до 2027 г. и със 165% до 2030 г.

Стюарт Кроу, главен изпълнителен директор на отдела за капиталови пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион в консултантската компания JLL, каза, че инвеститорите преразпределят портфейли отвъд традиционните сектори и се насочват към алтернативи.

„Голяма част от това са центровете за данни, а сега и съхранението на енергия в батерии и свързаната с това инфраструктура“, отбеляза той в същия панел.

Гудуин Гау, управляващ директор на Gaw Capital Partners, който също участва в панела, коментира, че компанията му инвестира в центрове за данни в Китай.

Капиталови ограничения?

Очертава се обаче недостиг на финансиране, отбелязват експертите. Докато интересът към центрове за данни в света е силен, темпът и мащабът на тези проекти ограничава традиционните кредитори, допълват те.

„Банките определено са затруднени по отношение на експозицията си към центрове за данни предвид самия обем и количетвото на строителните проекти и цената, която трябва да се плати за задействането на тази мощност“, отбеляза Мурджани.

Изграждането на голям център за данни струва 12 млн. долара на мегават, а съвременните големи центрове за данни варират от 150 до 300 мегавата, сочат данни на Columbia Business School. Съсредоточените около изкуствения интелект обекти надвишават капацитет от 1 гигават и ще изискват инвестиции за милиарди долари.

„Смятам, че банките са подложени на все по-голям натиск“, отбеляза Мурджани.

Boston Consulting Group счита, че инвеститорите в големи центрове за данни ще трябва да вложат около 1,8 трлн. долара между 2024 и 2030 г., за да отговорят на търсенето на изкуствен интелект и облачни услуги.

„Затова голямата въпросителна за имотната общност е дали има достатъчно капитал в момента“, отбеляза Кроу.

Ръстът на изкуствения интелект може да промени физическите недвижими имоти, особено офис пространствата, тъй като компаниите намаляват броя на служителите си и коригират нуждите си от офис площи.

Консултантската компания Savills прогнозира в доклад, публикуван през септември, по-бавно възстановяване на инвестициите в имоти в света тази година. Очаква се инвестициите в бизнес имоти в световен мащаб да нараснат с 8% през 2025 г. спрямо миналата година, много под покачването от 27%, прогнозирано преди това от компанията.

Според доклада много строителни компании са изправени пред препятствия като нарастващи строителни разходи, финансови ограничения, недостиг на работна ръка и регулаторна сложност. Остава наличен голям обем от неизползван капитал и големите институционални играчи не проявават признаци, че ще се откажат от недвижимите имоти като основен клас активи.