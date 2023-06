„Руският Давос" разкрива разбитата икономика на Путин

За втори пореден път руският президент трябва да проведе Икономическия форум повече или по-малко сам

Само преди няколко години на Международния икономически форум в Санкт Петербург все още се стискаха ръцете на всички държавни и правителствени ръководители. През 2009 г. тогавашният германски канцлер Ангела Меркел беше гостът - звезда на президента Владимир Путин на „руския Давос". Дори руското анексиране на Крим през 2014 г. не промени привлекателността: през 2018 г. в Санкт Петербург се отбиха френският президент Еманюел Макрон и тогавашният японски министър-председател Шиндзо Абе, който междувременно беше убит. През следващата година китайският лидер Си Дзинпин бе тук.

Четири години по-късно руският президент за втори пореден път трябва да проведе Икономическия форум повече или по-малко сам: Най-известният европейски гост е унгарският външен министър Петер Сиярто. Приятелят на Тръмп и Путин, подобно на ръководителя на правителството на Виктор Орбан, е по-скоро необезпокояван от руската атака срещу Украйна. През последните месеци той е редовен гост на изложения, търговски панаири и други срещи в Русия.

Иначе страните от ЕС и НАТО избягват икономическия форум, както вампирите избягват слънчевата светлина. Това важи не само за правителствените представители: Когато през май Financial Times съобщи, че бившият шеф на Google Ерик Шмидт ще изнесе реч в Санкт Петербург, той не можа да отрече информацията достатъчно бързо. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков вероятно не греши, когато казва, че някои бизнесмени от Запада обичат да посещават икономическия форум, но ще бъдат „изядени живи", ако го признаят публично, пише в свой анализ N-TV.

По-добре включване онлайн, отколкото визита в Русия

Но не само Западът се откроява с отсъствието си в Санкт Петербург. На своя уебсайт организаторите на форума съобщават за повече от 17 000 участници от 130 държави. Липсват обаче наистина големите имена от неутрални или дори съюзнически държави: наред с други, предполагаемият най-добър приятел на Путин Си Дзинпин няма да пътува до Русия. Лула да Силва, критично настроеният към НАТО президент на Бразилия, също се отказва от визита. Същото направи и казахстанският държавен глава Касим-Жомарт Токаев. Миналата година той беше най-значимият гост в Санкт Петербург, заедно с източноукраинските сепаратисти, беларуския лидер Александър Лукашенко и талибаните.

Списъкът с гостите на „руския Давос" е отрезвяващ. Още през май Financial Times съобщи, че нито един виден член на чужд кабинет не се е регистрирал, дори от страни, които Русия смята за приятели. Един поглед към официалната програма потвърждава това: В големия руско-китайски панел участват общо единадесет гости. Но само трима от тях са от Народната република, а един от тях ще се присъедини онлайн.

Програмата за Бразилия, най-големия търговски партньор на Русия в Южна Америка, изглежда много сходна: само трима бразилски гости участват в деветчленния дискусионен панел, двама от които ще се включат онлайн. Дори Обединените арабски емирства, официалната държава гост на събитието тази година, няма да изпратят най-важните си представители в Санкт Петербург.

Липсват стотици хиляди работници

Международният икономически форум ясно показва колко самотно е станало обкръжението на Владимир Путин в световен мащаб след нападението му срещу Украйна. А също и колко проблематична е ситуацията за самата руска икономика: войната не се споменава поименно в програмата, но тя е вездесъща.

Например, в панела „Завръщане в Русия: потенциалът на сънародниците за регионално развитие" (Return to Russia: The Potential of Compatriots for Regional Development). В описанието се говори за „значителни вътрешни предизвикателства", пред които Русия трябва да се изправи. „Предимно демографски", се казва в текста.

Това не бива да изненадва никого в Кремъл след почти година и половина война: Неотдавна, през пролетта, беше изчислено, че 200 000 руски войници вече са загинали или са били ранени при нападението срещу Украйна. Освен това около 900 000 до 1,3 милиона предимно млади мъже са избягали в чужбина от страх да не бъдат призовани в армията.

През зимата политологът Александър Либман от Свободния университет в Берлин предупреди в подкаста „Wieder was gelernt" на ntv, че това ще засегне руската икономика много по-силно в краткосрочен план, отколкото западните санкции. Защото именно младите мъже често са продуктивни работници и данъкоплатци. Форумът в Санкт Петербург става все по-самотен. Снимка: ЕРА

Насищане на вноса с фалшиви продукти

Русия спешно се нуждае не само от нови войници, но и от работна ръка, донори и инвестиции. В програмата са изброени повече от 140 събития, които дават представа за състоянието на руската икономика: Например организаторите на Петербургския форум са силно обезпокоени за руското кино, на което му липсват пари и продуцентски партньори от Запада. „Много обещаващи проекти трябваше да бъдат спрени поради тази причина", казват те.

Паралелният внос също се е превърнал в скъп проблем. Той беше легализиран след началото на войната, за да могат руските потребители да продължат да купуват продукти като iPhone, дори след като компании като Apple доброволно се оттеглиха. Оттогава на руските търговци е разрешено да внасят засегнатите устройства дори без разрешението на производителите, ако могат да ги получат някъде по света.

Легализирането на паралелния внос обаче изглежда се оказва фатална грешка. Петербургската програма предупреждава за „пренасищане на вноса с фалшиви продукти", което може да струва милиарди на руските потребители: „Незаконната търговия се разпространява безконтролно и окупира руския пазар“.

Braindrain? Braingain!

Но доброволното оттегляне на много западни марки открива и нови възможности, както се посочва в друг елемент от програмата. Според него хиляди руски компании биха могли да запълнят възникналите празнини и да растат с двуцифрени темпове в бъдеще. Единственото условие? Те трябва да „достигнат с продуктите си до сърцата на потребителите", както се твърди в Санкт Петербург.

Въпреки големите загуби в Украйна и бягащата работна ръка скоро няма да има недостиг от тях. Твърди се, че изтичането на мозъци отдавна се е превърнало в „печалба на мозъци", както обявяват организаторите на икономическия форум в друга точка от програмата. „Чуждестранните инвеститори и квалифицираните работници, особено от Европа, чакат с нетърпение да могат да инвестират в Русия или да емигрират там. Те признават не само икономическия, но и социалния потенциал: В Русия е възможно да се запазят традиционните семейни ценности и морал“.

Но имиграционният процес все още е бюрократичен и сложен. Освен това много руснаци възприемат мигрантите като заплаха. „Как можем да променим гледната си точка и да гледаме на тях като на възможност?" - пита програмата на форума.

Владимир Путин не може да се обърне за съвет към други държавни и правителствени ръководители. А лидерът на Кремъл се прави на недостъпен и на своя икономически форум: Путин ще присъства само на едно събитие в петък, съобщи говорителят му тази седмица. Други срещи не са планирани.