Украйна ще използва всички разрешени от закона оръжия, за да освободи Крим

Украйна ще "тества и използва" всички оръжия, които не са забранени от международното право, за да си върне своите територии, написа в Twitter секретарят на Съвета по национална сигурност и отбрана на Украйна Олексей Данилов. "Крим е част от територията на Украйна", отбелязва още той.

Crimea is the territory of Ukraine, and we will test and use there any weapons not prohibited by international laws, that will help liberate our territories.