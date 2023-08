Говорителят на Путин изчезна след скандално интервю за NYT

Украйна завзема тактически значими позиции около Роботине, които отварят пътя към Крим

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не се е появявал публично от 4 август, а за последно е говорил с медии на 6 август, пише руското издание Brief в своя канал в Telegram. На 6 август беше публикувана обширна статия в The New York Times, посветена на войната в Украйна и отношението към нея в Русия.

Авторът Роджър Коен коментира, че говорителят на руския президент нарича пред него предстоящите избори "не истинска демокрация, а скъпа бюрокрация", както и че руският президент ще бъде преизбран с повече от 90% от гласовете.

Не съм казвал това, заяви по-късно Песков пред ТАСС. Според него в разговора с американския журналист той действително е обсъдил изборите през следващата пролет в Русия, но с думите: "Консолидацията на обществото около личността на президента е абсолютно безпрецедентна, и още сега мога да кажа, че ако бъде номиниран, той ще бъде преизбран с огромно мнозинство, а изборите - чисто теоретично, ще са само излишен разход".

След това обяснение той изчезна от публичното пространство и не се е появявал на станалите редовни ежедневни брифинги в Кремъл. Според руския журналист Ксения Собчак Песков е в отпуск и ще се върне до края на седмицата. Официално никой не коментира изчезването на говорителя на Кремъл.

Самата Собчак избяга за кратко от Русия в Литва през есента на 2022 г. Тогава срещу търговския директор на нейната компания беше заведено дело за изнудване срещу ръководителя на "Ростех" Сергей Чемезов. Ксения е дъщеря на един от най-близките съратници на руския президент Владимир Путин - Анатолий Собчак, а майка ѝ е сенаторът в Съвета на Руската федерация (горната камара на парламента) Людмила Нарусова.

Володимир Зеленски ще разговаря с Александър Вучич

След неформалната среща между лидерите на Западните Балкани и украинския лидер Володимир Зеленски в Атина президентът на Сърбия Александър Вучич анонсира среща с украинския държавен глава на четири очи, която ще се проведе днес (22 август).

Снимка: President.gov.ua

Двамата се поздравиха по време на срещата на върха на Европейската политическа общност в началото на юни, а по-късно стана ясно, че са имали кратък разговор в кулоарите, по време на който са били обсъдени санкции срещу Русия. Това доведе до остри критики срещу Вучич у дома, а той беше категоричен, че Сърбия няма да въведе санкции срещу Москва въпреки добрите отношения с Киев.

"Всички скочиха, защото разговарях със Зеленски. И какво, да не се срещна с човек, който не признава Косово?", коментира още той.

По време на брифинг с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис Зеленски съобщи, че Гърция ще обучава украинските пилоти на F-16 и ще подкрепи противовъздушната отбрана на Украйна. Двамата са обсъдили още безопасното придвижване в Черно море, членството на Украйна в ЕС и възстановяването на историческата част на Одеса, пострадала от руските ракетни обстрели.

Лидерите на Гърция и Украйна подписаха и декларация в подкрепа на евроатлантическото бъдеще на Киев.

В гръцката столица Зеленски разговаря и с българския премиер Николай Денков, съобщават от пресофиса на украинския президент. Двамата са дискутирали ситуацията в Черно море. Украйна разчита на подкрепата на България за гарантиране на новите коридори за корабоплаването, е коментирал Володимир Зеленски. Той е изказал и благодарност за подкрепата, която оказва страната ни по отношение на формулата за мир и за инициативата на Г-7 за предоставяне на гаранции за сигурност на Киев.

Министърът на отбраната на България разговаря с украинския си колега в Одеса

Министърът на отбраната Тодор Тагарев посети Одеса и се срещна със своя украински колега Олексий Резников, съобщават от Министерството на отбраната. Двамата са обсъдили напрежението в Черно море, членството на Украйна в НАТО и военно-техническата подкрепа, която оказва България на страната, става ясно още от съобщението.

"Руските провокации в Черно море препятстват свободното корабоплаване, увеличават риска от инциденти и от ескалация на напрежението. В тези условия тясната координация на усилията с крайбрежните ни съюзници Румъния и Турция има за цел да се засили наблюдението и ситуационната ни осведоменост", коментира Тагарев от Одеса.

Тактически напредък на Украйна по фронтовата линия

Ситуацията около Купянск остава сложна, написа зам.-министърът на отбраната на Украйна Анна Маляр в Telegram. От седмици руските военни се фокусират в превземането на града, но засега без успех. Руските усилия са насочени още към Лиман, Маринка, Авдиевка и Бахмут. През миналата седмица Украйна е освободила още 3 кв. километра площ, като от началото на контраофанзивата в началото на юли досега в това направление са деокупирани 43 кв. километра.

Маляр отбелязва още, че руската армия е в отбрана в Запорожката област (в направленията Мелитопол и Бердянск), както и в Херсонска област. Продължава напредъкът около Роботине и Новопокровка, потвърждава и бившият съветник в Офиса на украинския президент Олексий Арестович. Геолокализирани данни показват, че украинските части са в централните части на Роботине, пише и Институтът за изучаване на войната (ISW).

Превземането на тези населени места означава пробив на първата линия на отбраната и отваря пътя към Токмак (на 20 километра), което е от ключово значение за защитата на региона. От Токмак се открива пътят към Мелитопол и означава, че Крим е под огневи контрол на украинците, а жп линията, основна за доставките на руската армия в южния фланг, е прекъсната, допълни още Арестович.

В региона има две жп линии - от Волноваха до Мелитопол и през Кримския мост.

През изминалото денонощие е имало около 30 бойни сблъсъка, или около средното за последната седмица, става ясно от обзора на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 544-я ден от началото на войната.

Русия сформира нови бойни единици за защита на критичните части на фронта

Министерството на отбраната на Великобритания съобщава, че има данни за нови бойни сформирования, които Русия ще използва за защита на критични части на фронта. Те ще бъдат изградени основно от мобилизирани руснаци и усилията им ще бъдат фокусирани в южната част на Украйна. ISW припомня, че през лятото на 2022 година беше сформирана 3-и армейски корпус от предимно доброволци от руския Далечен изток. Това формирование беше до голяма степен унищожено в битките край Бахмут и в Харковска област.

Руски военни кореспонденти съобщават и за липсата на достатъчно военно оборудване - например транспортни средства в източната част на фронтовата линия. Руските военни трябва да регистрират своите лични автомобили в Министерството на отбраната, а след това те "изчезват" или се насочват в други части на фронта. Не са предоставени и лодки за служещите в Херсонска област, допълват още руските източници.

Според ръководителя на батальон "Восток" Александър Ходаковски има недостиг на артилерийски системи и в момента се експериментира с остарели гаубици Д-20, които обаче не са подходящи за контрабатарейната борба.

Атака с дронове отново затвори летищата в Москва

Нова атака с дронове в ранните часове на 22 август затвори за кратко летищата в Москва. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи в своя канал в Telegram за унищожени два бойни дрона в районите Красногорск и Часцов.

Министерството на отбраната на Русия пък съобщава за общо четири дрона, които са атакували Русия през тази нощ. Два са унищожени в Подмосковието, а другите два - над Брянска област. Няма пострадали в резултат на атаката, допълват от ведомството.

За втори пореден ден Москва е атакувана с дронове. На 21 август летищата в града бяха затворени и бяха отменени повече от 90 полета.