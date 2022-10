ЕС забранява на свои граждани да влизат в управлението на руски държавни компании

Гражданите на страни от ЕС няма да могат да заемат управленски постове в бордовете на руски държавни компании. Забраната е част от осмия пакет от санкции срещу Русия, съобщава Euronews. Решението за въвеждането на новите ограничения беше взето от посланиците на страните от общността и се очаква в четвъртък (6 октомври) да бъде публикувано в Официалния вестник на ЕС.

Одобрението на пакета беше потвърдено и от председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в Twitter.

I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.

We have moved quickly and decisively.

We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.

We are determined to continue making the Kremlin pay.