Мъск насочва дипломатическия си поглед към спора между Китай и Тайван

Главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск вижда себе си като човек, който „се опитва да направи правилното нещо, което не винаги е ясно“, пише Bloomberg.

Но в последните дни неговите коментари относно нахлуването на Русия в Украйна и напрежението между Китай и Тайван показаха рисковете от публичната дипломация на милиардер със сложни бизнес интереси по целия свят.

В петък Financial Times публикува статия, в която Мъск предлага свое собствено решение за справяне с напрежението между Китай и Тайван – предаване на част от контрола на Пекин. Тайван се управлява независимо, но Китай смята острова за част от своята територия. Мъск също така каза, че Пекин е потърсил гаранции, че милиардерът няма да предлага услугата Starlink на SpaceX в Китай.

„Моята препоръка... би била да се измисли специална административна зона за Тайван, която е разумно апетитна, но вероятно няма да направи всички щастливи“, коментира Мъск пред изданието. „Възможно е и мисля, че вероятно те биха могли да сключат споразумение, което е по-леко от това за Хонконг“.

Коментарите на Мъск имат значение, защото Tesla има автомобилен завод в Шанхай. В същото време SpaceX разработва Starlink, сателитна интернет услуга, която се оказа военен актив в защитата на Украйна срещу руската инвазия.

Думите на предприемача също така не отговарят на политиката на САЩ. Президентът Джо Байдън каза, че Съединените щати ще защитават Тайван в случай на китайска инвазия.

Тайванските правителствени представители в Сан Франциско и Вашингтон не са отговорили веднага на запитванията за коментар.

По-рано тази седмица Мъск разгневи украинския президент Володимир Зеленски като публикува в Twitter „мирен“ план, призоваващ Украйна да търси споразумение с Русия, което включва отстъпване на Крим завинаги.

Зеленски отговори с туит, питащ: „Кой Илон Мъск харесвате повече – този, който подкрепя Украйна, или този, който подкрепя Русия?“

Which @elonmusk do you like more?