ЕК предложи план за конфискуване на замразени руски активи

Европейската комисия предложи план за конфискация на замразени руски активи, за да санкционира Моска за военната инвазия в Украйна, става ясно от изявление на председателя на институцията Урсула фон дер Лайен. Това е част от мерките, които Брюксел дискутира с представителите на държавите от общността за компенсация на Украйна за нанесените щети на страната.

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9