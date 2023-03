ЕС ще ускори и увеличи производството на оръжие и снаряди в помощ на Украйна

Страните от ЕС ще ускорят и увеличат производството на оръжие и муниции в помощ на Украйна, решиха министрите на отбраната от общността по време на своето неформално заседание в Стокхолм, пише Bloomberg.

По време на срещата те обсъдиха предложения от ЕК план в няколко стъпки за доставка на оръжие за Украйна, особено 155-милиметрови артилерийски снаряди от съществуващите резерви. От Брюксел препоръчват да бъдат направени поръчки за нови муниции към европейската оръжейна индустрия и за премахване на бюрокрацията и други проблеми пред ускоряване производството.

Министрите на отбраната одобриха този план на ЕК. Тяхното решение обаче не е окончателно - документът трябва да получи зелена светлина и от лидерите на общността. Очакванията са това да стане по време на срещата им на 23-24 март.

В Twitter комисарят по индустрията Тиери Брютон написа след срещата, че ЕС ще продължи да поддържа Украйна. В отделен туит той коментира още, че европейската индустрия трябва да премине на "военен режим" на работа.

More than ever, #cooperation between EU and #NATO is crucial.

EU defence industry needs to move into an “economy of war” mode.

A stronger EU defence industry will make a stronger @NATO.

Together with NATO Secretary General @jensstoltenberg. pic.twitter.com/E9rBEU9VYm