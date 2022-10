Dow записа втори пореден ден на ръстове с повишение от над 300 пункта

На стоковите пазари цената на петрола се сви осезаемо с 1,7-2,7%

Водещите индекси на американската фондова борса завършиха втора поредна сесия на зелено, подкрепени от силни корпоративни отчети, съобщава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 340 пункта или 1,1%. От своя страна, широкият измерител S&P 500 прибави 1,2%, а технологичният Nasdaq Сomposite 0,9%. Ръстовете надградиха повишенията от предходната сесия в понеделник, когато Nasdaq напредна с над 3% и записа най-доброто си дневно представяне от юли насам.

Акциите на Goldman Sachs поскъпнаха с 2,3%, след като силните данни на звеното за търговия с акции помогнаха на инвестиционната банка да се представи по-добре от очакваното, що се отнася до приходи и печалба. Данните са продължение на силната серия банкови отчети, включително тези на Bank of America и Bank of New York Mellon в понеделник. Банковият сектор като цяло бе на зелено във вторник.

Книжата на Lockheed Martin прибавиха към цената си 8,8%, след като печалбата на акция се оказа над прогнозираното.

Притесненията от рецесия и агресивните политики на централните банки тласнаха американските пазари до най-ниското им равнище от началото на годината, но силното начало на сезона на отчетите може да е сигнал, че икономиката е в по-добро състояние от очакваното.

„Печалбите за третото и четвъртото тримесечие би трябвало да потвърдят, че фундаментите остават закотвени в устойчивостта на пазара на труда и отварянето на икономиката след Covid“, коментира Дубравко Лакос-Буяс, ръководител на звеното за международни макропроучвания.

„Следващата година обаче очакваме по-предизвикателна среда по отношение на печалбите, що се отнася до сегашните очаквания“, допълни той.

Въпреки ръстовете търговията във вторник бе нестабилна, като на мнозина инвеститори сякаш им липсваше увереност в ралито.

Акциите на Salesforce поскъпнаха с 4,3%, след като активистът инвеститор Starboard Value LP съобщи, че има дял в софтуерния гигант, което направи актива един от най-добре представилите се в рамките на Dow.

След края на борсовата сесия се очакват отчетите на Netflix и United Airlines.

На стоковите пазари цената на петрола се сви осезаемо. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поевтиняха с 1,7% до 90,08 долара за барел, а тези върху американския лек суров петрол с 2,7% до 83,14 долара за барел.

Златото от своя страна също поевтиня с 0,5% до 1656,1 долара за тройунция.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните облигации се свива леко до 3,994% , а тази по 30-годишните облигации остана без промяна на равнище от 4,015%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути, също остана без промяна на 112,04 пункта.