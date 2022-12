Отливът на световния дългов пазар през 2022 г. доближава общия за предходните две години

Приблизително 140 трансакции, включително облигации, заеми и обезпечени с активи ценни книжа на стойност поне 75 млрд. долара, са били изтеглени през тази година

Глобалните дългови пазари отчитат отлив на финансиране през 2022 г., който надхвърля дори периода на пандемията от коронавирус. Приблизително 140 облигационни емисии, заеми и обезпечени с активи ценни книжа на стойност поне 75 млрд. долара, са били отменени или отложени тази година, съобщава Bloomberg. Сумата е почти толкова голяма, колкото общата за 2020 г. и 2021 г.

Войната в Украйна, ускорената инфлация, растящите лихвени проценти и опасенията от рецесия отблъскват инвеститорите тази година. Само през първото тримесечие са били отложени 50 сделки, като песимизмът се задържа през цялата година, тъй като кредиторите останаха предпазливи.

„Хората естествено са по-предпазливи по време на рецесия“, коментира Карло Фонтана от UniCredit SpA. „Отнема малко повече време и става все по-сложно да се сключват сделки“, добавя той.

Почти 70% от отложените трансакции през годината представляват предлагане на облигации, включително такива за високо оценени имена като Central American Bank for Economic Integration, Eesti Energia AS и Johnson Electric Holdings Ltd. Заемите с ливъридж се нареждат на второ място с 21 отпаднали сделки, сред които изпъкват имена като Mallinckrodt Plc и Topgolf Callaway Brands Corp.

Размерът на изтеглените трансакции през 2022 г. доближава общия от 2020 г. и 2021 г. Източник: Bloomberg

Все пак някои кредитополучатели успяха да се възползват от малките прозорци на относително спокойствие, за да съживят сделките. Инвестиционната компания Bain върна заем, подкрепящ изкупуването на Inetum през септември, след като го задържа за месец, докато Ceske Drahy AS се върна за предлагане на облигации през октомври след около три месеца забавяне. Реанимирани бяха общо девет сделки с облигации и осем кредитни сделки.

Ръстът при продажбите през ноември на пазара в Европа илюстрира колко волатилен е станал бизнесът по отношение на продажбата на облигации, като емитентите разчитат на положителните новини, които осигуряват няколко дни стабилност за стартиране на нови сделки.