Надеждите за затихване на банковата криза окрилиха Wall Street

Dow Jones се покачи с близо 400 пункта в края на сесията

Wall Street започна седмицата на зелено, след като трейдърите бяха обзети от надежда, че кризата в банковия сектор може би затихва. Ръстовете последваха придобиването на Credit Suisse от UBS, подпомогнато от швейцарското правителство, съобщава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average скочи с 382 пункта, или 1,2%, до 32 244,58 пункта.

Основният показател S&P 500 се повиши с 0,8% до 3951,57 пункта.

Технологичният индекс Nasdaq 100 излезе на зелено с 0,3% до 12 562,61 пункта.

Регионалните банки отчетоха ръстове в понеделник, възстановявайки се от големите загуби през миналата седмица, след като бяха принудени да укрепят депозитните си бази след срива на Silicon Valley Bank. Wall Street очаква, че ще са нужни още действия за възстановяване на доверието в банковата система, след като американските регулатори подкрепиха незастрахованите депозити на SVB и предложиха ново финансиране за затруднените банки преди седмица.

Борсово търгуваният фонд SPDR Regional Banking ETF се повиши с 1,1%, след като се срина с 14% миналата седмица. Кредиторите PacWest, First Citizens и Fifth Third Bancorp поведоха печелившите банки. ETF-ът в един момент се повиши с 5% по време на търговската сесия, но част от този ръст бе заличен от срива на акциите на First Republic с 47,1%.

„Тук има фундаментален проблем“, коментира Ерик Дайтън, президент и управляващ директор на The Wealth Alliance. „Хората, които държат незастраховани депозити в регионални банки, са нервни, а банковата система се основава на компетентност и доверие. Няма да заложите спестяванията си някъде, ако не сте 100% уверени, че ще бъдат там, когато имате нужда от тях“, допълва Дайтън.

Нестабилността във финансовия сектор през последните две седмици повишава залозите за решението на Федералния резерв за лихвения процент в сряда. Към понеделник има около 73% шанс за увеличение с четвърт пункт от Фед, показва инструментът FedWatch на CME Group. Останалите около 27% са в подкрепа на липсата на увеличение, очаквайки, че председателят Джеръм Пауъл може да започне да облекчава своята агресивна кампания за затягане, която започна през март 2022 г., заради възникващата финансова зараза.

„Все още не усещаме пълния ефект [от повишаването на лихвите]. Регионалните банки, които формират може би около една трета от всички заеми в Съединените щати, сега ще трябва да се оттеглят от заемите, за да укрепят баланса си“, коментира Дайтън.

„Става въпрос за много по-строг капитал за цялата икономика. Той върши работата на Фед, който се опитва да забави икономиката. Така че, независимо дали няма да направят нищо, или ще повишат лихвите с 25 базисни пункта, мисля, че има голям шанс те да изпаднат в режим на изчакване след това“, добавя той.

На пазара на облигации доходността по американските държавни ценни книжа се повиши в понеделник. Доходността по 10-годишните ДЦК се увеличи с 8 базисни пункта до 3,50%, а по двегодишните държавни облигации – до 3,964%.

На петролните пазари цената на сорта Брент спадна под 72 долара за барел в търговията през деня, най-ниското ниво от 15 месеца, на фона на сътресенията в банковия сектор. Фючърсите върху сорта се понижиха до 71,64 долара за барел, но по-късно се повишиха с 82 цента, или 1,1%, до 73,79 долара за барел.

Фючърсите върху американския суров петрол WTI за доставките през април се вдигнаха с 90 цента, или 1,4%, до 67,64 долара за барел, а за тези през май – до 67,82 долара.

Цените на златото спаднаха от най-високото си ниво от година след волатилна търговия. Цените на спот златото се понижиха с 0,5% до 1978,29 долара за тройунция, а фючърсите се повишиха с 0,48% до 1983,20 долара за тройунция.