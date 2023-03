Проблемите на Silicon Valley Bank първи сигнал за рецесия ли са?

Четвъртък беше лош ден за банковата индустрия, който обаче може да предвещава още проблеми, пише Робърт Бърджис

Четвъртък беше лош ден за банковата индустрия, пише Робърт Бърджис в материал за Bloomberg. Индексът KBW Bank Index се срина с 8,1% - най-големият му еднодневен спад от юни 2020 г. Най-големият губещ в измерителя бе SVB Financial Group, собственикът на Silicon Valley Bank (SVB), която изтри 60% от стойността на книжата си. Но не Silicon Valley Bank бе надолу от съпричастност с JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Bank of America Corp. Тези гиганти – и фондовият пазар като цяло – се свиха заради Silicon Valley Bank. Момент, заради кого?

Базираната в Санта Клара, Калифорния банка не е съвсем популярно име и със сигурност не е достатъчно голяма, за да предизвика национална банкова криза. С около 212 млрд. долара активи тя е по-малко от една десета от размера на JPMorgan. Всъщност има доста нишов бизнес, който е финансиране на предимно технологични стартъпи.

Тук е проблемът. Собственикът на Silicon Valley Bank изненада пазара късно в сряда като обяви, че продава ценни книжа за около 21 млрд. долара от портфолиото си, което ще доведе до загуба след данъците от 1,8 млрд. долара за първото тримесечие. SVB също продаде обикновени акции за 1,25 млрд. долара и конвертируеми привилегировани акции за 500 млн. долара. Също така американската компания за дялово участие General Atlantic се ангажира да купи обикновени акции за 500 млн. долара, с което общо набраните средства набъбнаха до 2,25 млрд. долара.

Да сме наясно, набирането на пари без предизвестие никога не изглежда добре за банка. Но това, което изглежда изненада всички, е причината, която SVB даде за нуждата от свеж капитал: стартъпите с депозити в банката теглят парите си. В това има логика. Финансирането с рисков капитал пресъхна, докато агресивното покачване на лихвите от Федералния резерв направи инвеститорите по-предпазливи на фона на притесненията, че икономиката неминуемо ще бъде тласната към рецесия. Този вид финансиране се сви с 35% миналата година, според данни на фирмата за рисков капитал Partech Partners.

По информация на Bloomberg News SVB работи с почти половината от всички американски стартъпи, подкрепени с рисков капитал, както и с 44% от американските технологични и здравни компании, които са подкрепени с рисков капитал и са излезли на борсата през миналата година. Тези сектори бяха засегнати от лихвените повишения, активирани в борбата с инфлацията, принуждавайки ги да търсят пари, отбелязват от Bloomberg News. „Взимаме тези мерки, защото очакваме продължаващи по-високи лихвени проценти, притиснати публични и частни пазари и завишени нива на харчене на пари от нашите клиенти, докато инвестират в бизнеса си“, посочи главният изпълнителен директор на SVB Грег Бекър в писмо до акционерите в сряда.

Трудно е да се опише колко важни са технологичната и стартъп индустрията за икономиката. Преди последната криза на пазара стойността, която стартъпите създадоха в световен мащаб, бе почти равна на брутния вътрешен продукт на икономика от Г-7. В същото време обемът на финансиране на стартъпи само през 2021 г. е в размер на 600 млрд. долара в световен мащаб, показват данни от доклад на Световния икономически форум от миналата година.

Индексът NYSE FANG+, който проследява представянето на водещи технологични компании като Meta, Apple, Amazon.com, Netflix и Alphabet, нарасна с над 700% от 2016 г. до края на 2021 г., засенчвайки 150-процентното повишение на широкия измерител S&P 500. Оттогава NYSE FANG+ обаче е надолу с 32%. Съкращенията на персонал се отразяват на представянето: Challenger, Gray & Christmas съобщи в четвъртък, че съкращенията на работна сила в технологичния сектор са достигнали 20 442 броя през февруари. Това е значително повече от вторият сектор по този показател – търговията на дребно с 8544 работни места.

Макар основните лихви да скочиха от почти нула миналия март до 4,75% днес, икономиката засега успява да избегне рецесията, която мнозина очакваха. Може би проблемите на Silicon Valley Bank са първи признак, че рецесията идва? В този смисъл не е изненада, че банката изплаши всички.