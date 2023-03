Пазарната капитализация на Credit Suisse падна под 3 млрд. франка

Притежателите на облигации на стойност 17 млрд. долара ще бъдат лишени от своите инвестиции след поглъщането на банката

Акциите на Credit Suisse и UBS поведоха загубите в общоевропейския индекс Stoxx 600 в понеделник сутринта, малко след като последната сключи сделка за 3 млрд. швейцарски франка (3,2 млрд. долара) за "спешно спасяване" на закъсалия си местен конкурент.

В понеделник акциите на Credit Suisse се сринаха с над 60% до 0,73 франка за брой, което срина капитализацията на банката под 3 млрд. франка. Акциите на UBS се търгуваха с 10% по-ниска стойност. По същото време европейският банков индекс се понижи с близо 2%, като кредиторите, сред които ING, Deutsche Bank и Barclays отчитат понижения с над 4%, предава CNBC.

Пониженията се случват малко след като UBS се съгласи да купи Credit Suisse като част от сделка на по-ниска цена в опит да се спре рискът от разпространение на проблемите в световната банкова система. Швейцарските власти и регулаторни органи посредничеха за сделката, обявена в неделя, тъй като Credit Suisse се намираше на ръба на пропастта.

Размерът на Credit Suisse беше проблем за банковата система, както и нейният глобален отпечатък предвид множеството ѝ международни дъщерни дружества. Балансът на 167-годишната банка е около два пъти по-голям от този на Lehman Brothers, когато тя се срина - около 530 млрд. швейцарски франка в края на миналата година.

Новият срив при Credit Suisse бе предизвикан и от изненадващо решение - притежателите на облигации на стойност 17 млрд. долара ще бъдат лишени от своите инвестиции след поглъщането на банката от UBS. Изненадващият ход може да предизвика сътресения на европейските дългови пазари. Като част от историческата сделка между банките швейцарският финансов регулатор Finma нареди 16 млрд. швейцарски франка от облигациите на Credit Suisse от допълнителния капитал от първи ред (AT1), сравнително рисков клас банков дълг, който следва да поема загубите по време на криза, да бъдат отписани до нула.

Credit Suisse твърди, че е била информирана за решението на регулатора, докато е уточнявала последните детайли по поглъщането си от UBS. „Извънредната държавна помощ ще доведе до пълно обезценяване на номиналната стойност на всички акции AT1 на Credit Suisse в размер на около 16 млрд. швейцарски франка и следователно до увеличаване на основния капитал", заявиха от надзорния орган Finma, цитирани от Financial Times.

Но няколко души, участвали в преговорите по сделката, казват пред изданието, че отписването на притежателите на AT1 - ход, който изненада пазарите - ще има по-широки последици и вероятно ще доведе до разпродажба на други банкови дългове. Освен това повдига въпрос и за реда на обезпечаването на кредиторите на банката при оформяне на сделката.

А останал анонимен по негово желание банкер предсказва, че решението може да доведе до „кошмар" на европейските дългови пазари, особено като се има предвид, че на притежателите на облигации са наложени по-тежки загуби, отколкото на акционерите в Credit Suisse. Въпреки че AT1 обикновено се притежават от професионални инвеститори в облигации и хедж фондове, те са популярни и сред инвеститорите на дребно и инвеститорите в управлението на благосъстоянието в Азия.

Pacific Investment Management Co., Invesco Ltd. и BlueBay Funds Management Co. SA са сред многото мениджъри на активи, притежаващи облигации AT1 според данни, събрани от Bloomberg. Възможно е дяловете им да са се променили или да са били изцяло продадени след последните им регулаторни отчети.

Pimco и BlueBay отказват коментар пред Bloomberg News. Говорител на Invesco заяви, че инвестиционните екипи на компанията продължават да следят развитието на ситуацията.

АТ1 бяха въведени в Европа след световната финансова криза, за да служат като „амортисьори“, ако банките започнат да фалират. Те са проектирани така, че да налагат постоянни загуби на притежателите на облигации или да бъдат конвертирани в собствен капитал, ако капиталовите съотношения на банката паднат под предварително определено ниво, като по този начин ефективно подпомагат баланса ѝ и ѝ позволяват да продължи да работи.

Цените на тези облигации се колебаеха бурно, след като в неделя трейдърите се събраха на рядко срещана сесия през уикенда, за да преценят два сценария: или регулаторът да национализира част или цялата банка, като евентуално да отпише изцяло облигациите AT1 на Credit Suisse, или изкупуване на UBS без евентуални загуби за облигационерите. Цените варираха между 20 цента за долар и 70 цента, когато сделката беше финализирана. След съобщението на FINMA някои търговски бюра просто информираха клиентите си, че е извършено отписване.

По-широкият пазар на тези рискови европейски банкови облигации, известни още като условно конвертируеми облигации или CoCos (contingent convertible bonds), също се срина през последните две седмици, като в петък средната цена на AT1 бе около 80% от номиналната стойност, което е една от най-големите рекордни отстъпки.

Очакванията за спад на финансовите пазари се потвърдиха, като в понеделник акциите на азиатските банки и дълговите книжа спаднаха. Акциите на HSBC поевтиняха със 7,1% в Хонконг, на Standard Chartered - със 7,7%, а на Bank of East Asia - с 4%. Някои CoCos също поевтиняха значително. Пазарите в Европа също отвориха на червено, ккато очаквано най-засегнати са акциите на финансовия сектор. Commerzbank губи почти 9% в началото на търговията, в Италия загубите за банките са в диапазона между 4 и 7%.