UBS планира да съкрати над половината от служителите на Credit Suisse

Съкращенията ще бъдат извършени на три етапа, като последният се очаква да приключи през октомври

Швейцарският кредитор UBS Group AG планира да съкрати повече от половината от 45-те хиляди служители на Credit Suisse Group AG от следващия месец в резултат на извънредното поглъщане на финансово закъсалата банка, съобщава Bloomberg.

Очаква се банкери, търговци и помощен персонал в офисите на Credit Suisse за инвестиционно банкиране в Лондон, Ню Йорк и в някои части на Азия да понесат тежестта на съкращенията, като почти всички дейности са изложени на риск, споделят източници, запознати с темата.

Служителите са били предупредени, че предстоят три кръга на съкращения само през тази година, като първият се очаква до края на юли, докато следващите два са ориентировъчно планирани за септември и октомври, добавят източниците, пожелали да запазят анонимност.

Три месеца, след като UBS се споразумя да купи Credit Suisse в спасителен проект с посредничеството на правителството на Швейцария, пълният размер на съкращенията на работни места постепенно започва да придобива ясни очертания. UBS, чиято комбинирана работна сила скочи до около 120 хил. души при приключване на сделката, заяви, че цели да спести около 6 млрд. долара от разходи за персонал през следващите години.

UBS възнамерява в крайна сметка да намали общия брой на персонала с около 30%, или с 35 хил. души, добавят източниците. Това като цяло е в съответствие с общото намаление от около 30 хил. души, изчислено от анализатори в Redburn в доклад за UBS по-рано този месец.

Говорител на UBS отказа да коментира съкращенията.

Ръководството на обединената финансова компания вече изтъква господстващото положение на UBS. Управителният съвет включва само един представител на Credit Suisse, Улрих Кьорнер, който остава главен изпълнителен директор на придобитата банка. В ключовото звено за управление на богатството само пет от повече от двадесет ръководни позиции, принадлежат на Credit Suisse.

Главният изпълнителен директор на UBS Серджо Ермоти заяви по време на събитие в Цюрих, че интеграцията върви „много добре“.

UBS сигнализира в началото на поглъщането, че възнамерява драстично да намали броя на служителите в инвестиционния бизнес на Credit Suisse, който стои в основната на загубените 5,5 млрд. долара в скандала с Archegos Capital Management през 2021 г.

Макар UBS първоначално да планираше да запази 20% от търговците, по-специално тези, които се фокусират върху технологиите, медиите и телекомуникациите, много от най-добре представящите се банкери вече са напуснали или са били привлечени от конкуренти, изтъкват източници. Deutsche Bank AG, Jefferies Financial Group Inc. и Wells Fargo & Co. са сред конкурентите, които привлякоха служители на Credit Suisse през последните месеци.

UBS ще трябва да задържи, поне в близко бъдеще, хората, които отговарят за управлението на структурираните заеми на Credit Suisse за богати клиенти и деривати, добавят източниците.

По отношение на вътрешния бизнес на Credit Suisse в Швейцария UBS планира да вземе решение през третото тримесечие дали ще го интегрира напълно със собственото си швейцарско звено, или ще потърси друга опция, като отделяне или листване. Съдбата на швейцарската банка се следи внимателно, тъй като базираните в Швейцария компании и политици изразиха опасения относно пазарната мощ, която тя ще има след сливането.