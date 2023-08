S&P понижи рейтинга на редица американски банки

Рейтинговата агенция предупреди, че рисковете пред финансирането и по-слабата рентабилност ще подложат на изпитание кредитната сила на сектора

S&P Global понижи кредитните рейтинги и ревизира перспективите си за редица американски банки след сходен ход от Moody’s и предупреди, че рисковете пред финансирането и по-слабата рентабилност вероятно ще подложат на изпитание кредитната сила на сектора, предава Ройтерс.

S&P понижи кредитните рейтинги на Associated Banc-Corp и Valley National Bancorp заради рискове за финансирането и по-високата зависимост от депозити.

Тя понижи също рейтингите на UMB Financial, Comerica Bank и Keycorp, като посочи голямо изтичане на влогове и преобладаващите по-високи лихви.

Резкият ръст на лихвите натежава върху възможностите за финансиране и ликвидността на много американски банки, съобщи S&P в резюме на решението си и добави, че влоговете в банки, които са гарантирани от Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC), ще продължат да намаляват, докато Федералният резерв упражнява „количествено затягане“.

Рейтинговата агенция понижи също перспективите пред S&T Bank и River City Bank от стабилни на негативни заради високата експозиция към бизнес имоти наред с други фактори.

По-рано този месец Moody’s понижи рейтинга на десет банки с една степен и постави шест банкови гиганта, включително Bank of New York Mellon BK.N, US Bancorp, State Street и Truist Financial под наблюдение с възможност за понижаване на рейтинга им.

Колапсът на Silicon Valley Bank и Signature Bank по-рано тази година предизвика криза на доверието в американския банков сектор, която доведе до масово теглене на влогове от редица регионални банки, въпреки че властите предприеха извънредни мерки, за да заздравят доверието.