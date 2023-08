Moody's понижи рейтингите на американски банки и постави под наблюдение други

Според агенцията повишените експозиции към бизнес имотите са ключов риск за сектора

Американската агенция Moody's понижи кредитните рейтинги на няколко малки и средни банки в САЩ в понеделник и заяви, че може да понижи рейтингите на някои от най-големите кредитори в страната, като предупреди, че кредитната стабилност на сектора вероятно ще бъде подложена на изпитание от рискове при финансирането и по-слабата рентабилност, съобщи Ройтерс.

Moody's понижи с една степен рейтингите на 10 банки и постави шест банкови гиганта, сред които Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial, в режим на преразглеждане за потенциално понижаване.

"Резултатите на много банки през второто тримесечие показаха нарастващ натиск върху рентабилността, което ще намали способността им да генерират вътрешен капитал", се казва в бележка на Moody's.

"Това се случва в момент, когато на хоризонта се задава лека рецесия в САЩ в началото на 2024 г., а качеството на активите изглежда ще се влоши, като има особени рискове в портфейлите на някои банки с бизнес имоти", посочва се още.

Според Moody's повишените експозиции към бизнес имотите са ключов риск поради високите лихвени проценти, свиването на търсенето на офиси в резултат на дистанционната работа и ограничаването на наличността на кредити за сектора на бизнес имотите.

Освен това агенцията промени перспективата си на негативна за единадесет големи кредитора, сред които Capital One, Citizens Financial и Fifth Third Bancorp.

Сривът на американските банки Silicon Valley Bank и Signature Bank по-рано тази година предизвика криза на доверието в банковия сектор на САЩ, което доведе до масово изтегляне на депозити от множество регионални банки, въпреки че властите предприеха спешни мерки за укрепване на доверието.

Въпреки това Moody's предупреди, че банките със значителни нереализирани загуби, които не са отразени в регулаторните им капиталови съотношения, са уязвими от загуба на доверие в настоящата среда на високи лихвени проценти.

Обширният доклад на агенцията идва на фона на затягане на паричните условия, след като най-бързият темп на повишаване на лихвените проценти от страна на Федералния резерв от десетилетия насам забавя търсенето и заемането на средства.

По-високите лихвени проценти увеличиха вероятността за рецесия и оказват натиск върху сектори като недвижимите имоти.

Данни от проучване на Федералния резерв, публикувани миналата седмица, показват, че през второто тримесечие банките в САЩ са отчели по-строги кредитни стандарти и по-слабо търсене на кредити както от страна на бизнеса, така и от страна на потребителите.

Анализаторите на Morgan Stanley заявиха, че търсенето на кредити вероятно ще продължи да отслабва, като темпът на изменение ще се забави още повече.

Рейтинговата агенция Fitch понижи рейтинга на САЩ с една степен до AA+ поради влошаването на фискалната ситуация през следващите три години и многократните преговори за тавана на дълга.

Сред банките, чиито рейтинги бяха понижени от Moody's, са M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bank и BOK Financial Corp.