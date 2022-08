Водещите криптоминьори са загубили над 1 млрд. долара по време на криптосрива

Core Scientific Inc., Marathon Digital Holdings Inc. и Riot Blockchain Inc. отчитат нетни загуби от съответно 862 млн., 192 млн. и 366 млн. долара за трите месеца до 30 юни

Снимка: Bloomberg LP