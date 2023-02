Криптоамбициите на Хонконг спечелиха тихата подкрепа на Пекин

Представители на Службата за взаимодействие на Китай и други държавни представители са били чести гости на криптосъбиранията в града през последните месеци

През октомври Хонконг постла червения килим за криптобизнеси в опит да съживи репутацията си на финансов център. Сега се появяват признаци, че усилията са получили завоалираната подкрепа на Пекин, доказвайки импулса на фирмите от континентален Китай да се завърнат.

Представители на Службата за взаимодействие на Китай и други държавни представители са били чести гости на криптосъбиранията в града през последните месеци, разменяйки визитки и контакти в WeChat, посочват за Bloomberg запознати хора, пожелали анонимност. Срещите са приятелски, като държавните представители проверяват за развитията в сектора, питат за доклади и в някои случаи дори се обаждат допълнително, казват източниците. От Службата за взаимодействие, която представлява китайското централно правителство в Хонконг, не са отговорили на запитване за коментар.

Според местни оператори присъствието на представителите на властта разсейва всякакви съмнения за намерението на Пекин към усилията на Хонконг Да се превърне в криптоцентър. Завоалираната подкрепа показва, че властите са готови да използват града като тестова площадка за дигиталните активи, докато през същото време запазват строг контрол върху подобна активност в континенталните части на града.

Намекът изглежда е разбран, тъй като фирми от Китай и чужбина вече бързат да регистрират бизнесите си в града и да се върнат на територията 15 месеца, след като Пекин наложи забрана на индустрията.

„Докато никой не наруши основното правило, което е да не се застрашава финансовата стабилност в Китай, Хонконг е свободен да изследва собствените си амбиции в рамките на „Една страна, две системи“, коментира Ник Чан, член на Общокитайско събрание на народните представители и адвокат по въпросите на киберсигурността и дигиталните активи.

В понеделник градът обяви и ново отваряне към криптовалутите, публикувайки план, според който ще позволи на инвеститори на дребно да търгуват дигитални монети като биткойн и етер. Индивидуалните инвеститори ще могат да търгуват с по-големи монети на лицензирани от Комисията по ценните книжа и фючърсите борси. Това ще гарантира, че има гаранции за потребителите като профили на риска, тестове за познания на материята и разумни ограничения за допустима експозиция, посочват от регулатора в документ.

Китайските акции, свързани с криптовалути и блокчейн, поскъпват във вторник. Книжата на фирмата за дигитални активи OKG Technology Holdings Ltd. поскъпват с над 10%. Операторът на криптоплатформа New Huo Technology Holdings Ltd. пък прибавя към цената на книжата си 4,5%. В континентален Китай пък софтуерната компания Shenzhen Forms Syntron Information Co. поскъпва с над 4%, като в даден момент ръстът бе от 10%.

Китай започна своето ограничаване на криптосектора през 2017 г. и забрани търговията през 2021 г., което принуди някои от големите имена в страната като Binance и Tron да търсят нов дом. Едва наскоро втората по големина икономика в света отслаби хватката върху разработването на блокчейн технологията зад тези дигитални активи, позволявайки създаването на някои NFT-та.

Засега няма много индикации, че все пак Пекин ще облекчи забраната на фона на притесненията за защитата на потребителите, използването на криптовалути за избягване на капиталови ограничения и щетите върху околната среда от енергоемкия добив на биткойни.

Представителите на властите в Пекин отчитат заключенията си от Хонконг на висшестоящи в континентален Китай, въпреки че засега целта на техните доклади още не е съвсем ясна, съобщават източниците.

„Докато все още е под контрола на партията, няма да има обратен завой по криптополитиката на Китай“, казва Хъ Ифан, основател и главен изпълнителен директор на подкрепената от държавата блокчейн фирма Red Date Technology. „Не е от полза на реалната икономика“, допълва той.