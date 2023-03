Руският наследник на McDonald`s загуби над 142 млн. долара през 2022 г.

От компанията обясняват, че разходите за ребрандиране и затворените ресторанти са допринесли за голямата загуба

"Вкусно и точка", наследникът на веригата за бързо хранене McDonald`s в Русия, регистрира загуба от 11,3 млрд. рубли (малко над 142 млн. долара) през 2022 година, съобщава руската информационна агенция ТАСС. За сравнение, през 2021 година американската компания беше на печалба от 2,7 млрд. рубли.

Приходите от дейността на "Вкусно и точка" възлизат на 73,5 млрд. рубли за 2022 г., което е спад от 2,3 на сто на годишна база.

Финансовият отчет на компанията е изготвен по руските счетоводни стандарти, а не по международните, става ясно още от публикацията.

От компанията коментират, че сравнението на годишна база е некоректно и обясняват големите загуби с факта, че ресторантите не работиха през голяма част от миналата година и с големите разходи по повторното им отваряне, включително и за ребрандирането.

Заради войната в Украйна McDonald`s се изтегли от руския пазар и продаде веригата си от повече от 700 ресторанта на руския милиардер Александр Говор, чиито други бизнеси са свързани с въгледобив, управление на медицински центрове и хотели.

Новият собственик преименува заведенията на "Вкусно и точка", но голяма част от менюто беше запазена. В първите месеци компанията изпитваше проблеми с доставките на храни по старите договори, допълва още ТАСС. Първото заведение под новия бранд отвори отново врати на емблематичния площад "Пушкин" в Москва в началото на юни в Деня на Русия.

Според коментари на новия собственик на веригата пред ТАСС резултатите за първото тримесечие са по-добри спрямо първите два месеца на 2022 година и март 2021 година.

Пазарен неуспех претърпя и руската марка смартфони AYYA T1, която е продала по-малко от 1000 бройки, откакто се появи на пазара преди повече от година. Разработен от дъщерното дружество „Смартекосистем“ на руския конгломерат за отбранителна промишленост „Ростех“, и сглобяван в Китай, AYYA T1 беше разглеждан от руски официални лица като потенциален заместител на iPhone след решението на Apple да спре продажбите си в Русия в отговор на инвазията в Украйна миналата година.

Подобно скромно представяне имаше и друга руска надежда. Наскоро се оказа, че пpeз пъpвия мeceц cлeд нaчaлoтo нa пpoдaжбитe – тoecт пpeз дeĸeмвpи минaлaтa гoдинa, сa пpoдaдeни caмo 6 oт нoвитe pycĸи, нo вcъщнocт ĸитaйcĸи Mocĸвичи. Ha 23 нoeмвpи минaлaтa гoдинa в Mocĸвa зaпoчвa пpoизвoдcтвoтo нa aвтoмoбилитe oт възpoдeнaтa лeгeндapнa cъвeтcĸa мapĸa „Mocĸвич„. Bcъщнocт тeзи ĸpocoyвъpи нямaт нищo oбщo c Mocĸвa, c нacлeдcтвoтo нa бpaндa и дopи c Pycия ĸaтo цялo – тoвa ca изцялo ĸитaйcĸи aвтoмoбили, ĸaтo в мocĸoвcĸия зaвoд caмo им ce пocтaвят няĸoи мoдyли, тaбeлĸи и cтиĸepи.