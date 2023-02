Най-важното от първия ден на Световния мобилен конгрес в Барселона

Първият ден на Световния мобилен конгрес в Барселона вече е зад гърба ни. Няколко от големите технологични компании избраха именно откриващия ден на събитието, за да представят новите си устройства и да покажат иновациите, по които работят. Ето и основните акценти от деня.

Нови очила от Xiaomi

Китайският технологичен гигант Xiaomi, който вчера представи новите си флагмани от серията Xiaomi 13, използва първия ден на MWC, за да покаже новите си очила за добавена реалност в опит да набере инерция на един пазар, който тепърва предстои да стане масов. Концептуалното устройство позволява на потребителите да ползват жестове, които вградената му камера следи, като по този начин позволява отварянето и ползването на различни приложения, прелистване на виртуални страници и други, без да е необходим смартфон. Джаджата, наречена Xiaomi Wireless AR, тежи 126 грама и показва информацията на два MicroOLED екрана.

