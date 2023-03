Arm иска да набере поне 8 млрд. долара при IPO-то си в САЩ 

Очаква се британският дизайнер на чипове да подаде документи за своето първично публично предлагане в края на април

Arm Ltd. на SoftBank Group Corp. възнамерява да набере поне 8 млрд. долара чрез първично публично предлагане в САЩ, съобщи Ройтерс.

Очаква се британският дизайнер на чипове да подаде поверително документи за своето първично публично предлагане в края на април, а листването да се състои по-късно тази година, съобщи информационната агенция, като се позовава на неназовани лица, запознати с въпроса. Точният момент ще се определи от пазарните условия.

Съобщеният размер на листването ще превърне Arm в едно от най-големите първични публични предлагания в САЩ през последното десетилетие. Банкерите са предложили оценка между 30 и 70 млрд. долара за листването, съобщи Bloomberg през миналата седмица - широк диапазон, който подчертава предизвикателствата при оценяването на фирмата на фона на нестабилните цени на акциите на производителите на чипове.

Arm, чиято технология се използва в повечето смартфони в света и става все по-разпространена в цялата индустрия на електрониката, потвърди през миналата седмица плановете си да се листне единствено в САЩ, отхвърляйки призивите на правителството на Обединеното кралство за двойно листване и на родния си пазар.

Базираната в Токио SoftBank похарчи 32 млрд. долара, за да купи бизнеса през 2016 г. По това време тя обеща на регулаторните органи на Обединеното кралство, че ще създаде повече работни места там и няма да премести централата.

Очаква се Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co, Barclays Plc и Mizuho Financial Group Inc. да бъдат водещи поематели за първичното публично предлагане, съобщи Ройтерс. Barclays, JPMorgan и SoftBank не са отговорили веднага на исканията на Ройтерс за коментар, а Arm, Goldman и Mizuho са отказали коментар за информационната агенция.

Успешно листване на Arm през тази година би дало тласък на пазара на IPO, който до голяма степен е замразен, след като руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. предизвика нестабилност на пазара и огромна разпродажба на технологични акции.

Пазарът на първични публични предлагания (IPO) за кратко се върна към живот миналия месец, когато редица компании, включително фирмата за соларни технологии Nextracker Inc и китайският производител на сензори Hesai Group, пуснаха акциите си на американските фондови борси, но инвеститорите все още остават предпазливи при залагането на нови акции.



Консултантите по IPO не очакват пълноценно възстановяване на капиталовите пазари преди втората половина на тази година.

SoftBank се стреми към листване на Arm, след като сделката за продажбата на разработчика на чипове на Nvidia Corp за 40 млрд. долара се провали миналата година поради възражения от страна на американските и европейските антитръстови регулатори.