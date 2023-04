SpaceX отложи изстрелването на Starship с поне два дни

SpaceX на Илон Мъск отложи дългоочакваното изстрелване на своята ракета от следващо поколение Starship с поне два дни – ключова стъпка, необходима за евентуално изпращане на мисия с екипаж дълбоко в космоса, пише Bloomberg.

Компанията обяви решението си около 10 минути преди планираното изстрелване, след като инженерите не успяха да разрешат „проблем с налягането“ по време на последните приготовления. SpaceX заяви, че ще са необходими поне 48 часа преди отново да опита да направи тестов полет без екипаж на Starship.

Главният изпълнителен директор Илон Мъск се опита да покаже добрата страна на случващото се, като заяви, че SpaceX е „научила много“. Компанията обяви, че приема ситуацията за генерална репетиция.

Learned a lot today, now offloading propellant, retrying in a few days …