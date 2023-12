Пристрастени към Disney: Защо бившите директори на компанията постоянно се завръщат

Бумеранг директорите не са нещо ново в корпоративния свят

В офисите на Walt Disney внезапно започна да гъмжи от бивши директори.

Редица се завърнаха или се опитат да се върнат – от оттеглилия се главен изпълнителен директор Боб Айгър, който възобнови задълженията си преди година, до бившия финансов директор Джей Расуло, който търси място в борда на директорите като част от група дисидентски инвеститори, ръководена от милиардера Нелсън Пелц, пише Bloomberg.

В книгата си „The Hero’s Farewell” What Happens When CEOs Retire” професорът от Йейлския университет Джефри Соненфелд описва няколко типа личности, на които им е трудно да напуснат. Сред тях попадат старши мениджъри, които се оттеглят неохотно, а след това прекарват времето си в планове за завръщане.

Болката от раздялата може да бъде толкова силна, че застрашава благосъстоянието на ръководителя, твърди Адриан Жан Амброуз, психиатър от Колумбийския университет, който изучава подобни промени в живота.

„При преминаване от силна лидерска позиция към пенсиониране, потенциалната загуба на идентичност може да предизвика безпокойство и стрес“, коментира Амброуз.

Бумеранг директорите не са нищо ново – Стив Джобс се върна в Apple, а Хауърд Шулц направи същото в Starbucks например.

В Disney обаче не са един и двама. Расуло е част от активистка група, която включва Айзък Пърлмутър, бивш ръководител на подразделението Marvel на компанията, който беше уволнен по-рано тази година.

Джей Расуло. Снимка: Bloomberg L.P.

Откакто се завърна отново да ръководи Disney през ноември 2022 г., Боб Айгър пък привлече двама ветерани, които някога бяха смятани за негови потенциални наследници. Том Стагс и Кевин Майер сега съветват бившия си лидер по намирането на стратегически партньор за мрежата ESPN.

Разбира се, има предимства, които идват от работата в Disney. Директорите могат да присъстват на филмови премиери с холивудски звезди. Те получават безплатни билети за тематични паркове и шанс да повлияят на поп културата в световен мащаб.

След това идва заплащането. Айгър и неговият предшественик Майкъл Айснър редовно се появяваха в списъците на най-добре платените изпълнителни директори в САЩ. Айснър също имаше проблеми с оттеглянето си и си тръгна чак след бунт в борда на директорите.

Много от директорите, които се завръщат в орбита на Disney, прекарват по-голямата част от кариерата си в компанията, което прави разделянето с нея много по-трудно.

Начинът, по който са си тръгнали, също може да е фактор. Disney каза, че Пърлмутър е имал лична кавга с Айгър, който пое отговорностите за филмовото студио Marvel, преди в крайна сметка да го изгони. Говорител на Пърлмутър твърди, че той подкрепя дисидентите, за да увеличи максимално стойността на акционерите.

Расуло беше смятан за кандидат за главен изпълнителен директор, докато Стагс не беше повишен до главен оперативен директор през 2015 г. След това напусна компанията.

“Disney, която познавам и обичам, изгуби пътя си“, коментира Расуло в изявление, обявявайки своята кандидатура за борда на директорите тази седмица. Той не е отговорил на запитването за допълнителен коментар.

Бил Джордж, бивш главен изпълнителен директор на производителя на медицинско оборудване Medtronic, сега обучава мениджъри в преход в Harvard Business School.

„Трудно е да се откажеш, когато имаш нещо страхотно“, коментира Джордж в интервю. „Трябва да намериш нещо друго, което да правиш. Трябва да намериш нещо, което наистина обичаш да правиш“.