Founders Today: Ето кои са финалистите в конкурса и техните ментори

Основателите на Foodobox, Push, Health in Box, Fight Scout, TouchMenu и Benefito се срещнаха със своите ментори

Какво е общото между платформа срещу разхищението на храна, социална мрежа за продажба на дрехи и обувки, микромаркети на самообслужване, професионална платформа за бойни спортове, дигитален консиерж за туристическата индустрия и инструмент за гъвкаво управление на допълнителни социални придобивки? Освен че всички те са стартиращи български компании, търсещи иновативни решения на различни проблеми, това са и шестте стартъпа финалисти в конкурса на Investor.bg Founders Today.

Имената им - съответно Foodobox, Push, Health in Box, Fight Scout, TouchMenu и Benefito, станаха известни, след като те бяха избрани от журито да продължат във финалния етап на надпреварата. Всички те печелят менторски сесии с успешни български предприемачи, които ще им предадат ценни съвети и знания.

На специална среща на 19 септември в Planet Schwartz Tech Theater в София финалистите имаха възможност да представят своите концепции за развитие на бизнеса си и да се запознаят с менторите си. Ето и двойките стартъп-ментор, които ще обсъдят заедно различни теми и бизнес стратегии.

Ментор на Силвия Савова и Алекса Тачев, съоснователи на Benefito, е Веско Колев, който заедно с екипа си създава акселератора Icanpreneur, напътстващ технологични предприемачи и корпоративни иноватори да преминат от идея до успешен продукт.

Benefito автоматизира достъпа, управлението и планирането на допълнителните социални придобивки на служителите и други корпоративни разходи, управлявани от отдел "Човешки ресурси". Компанията предоставя инструменти за автоматизиране на процесите и свеждане на грешките до минимум. Чрез интуитивен инструмент за "диагностика" на индивидуалните интереси бизнесът може да разбере специфичните нужди на своите служители и да предостави подбран набор от индивидуални или групови придобивки въз основа на споделени интереси.

От ляво надясно: Алекса Тачев, Веско Колев и Силвия Савова

Единият от основателите на Push Marketplace, Илиан Коджахристов, се срещна с ментора си Станимир Василев, предприемач и инвеститор, който е съосновател на първата компания от групата на МФГ – "Изи Асет Мениджмънт" АД през 2005 г. Той е и съосновател на "МФГ Инвест" АД, чрез което се реализират инвестиции в стартиращи и развиващи се компании.

Push е най-големият социален маркетплейс в България. В него всеки свободно може да продава дрехи, обувки и аксесоари, като заедно с това контактува със свои приятели. На локално ниво Push решава проблема на много тийнейджъри и млади хора у нас, че няма място, от което да си купят запазени, проверени и евтини дрехи втора употреба. На глобално ниво Push се бори със свръхконсумацията и замърсяването на околната среда с бързата мода.

От ляво надясно: Георги Пенев, директор на Българска Финтех Асоциация и водещ, Станимир Василев и Илиан Коджахристов

Ментор на Пламена Бобева и Тодор Бобев, основатели на TouchMenu, е Валери Вълчев, главен изпълнителен директор и съосновател на Paynetics. Той е сериен предприемач и инвеститор, основал 15 компании и инвестирал в над 20 предприятия, а сега се фокусира изцяло върху финтех сектора.

TouchMenu е иновативна ИТ компания, предлагаща дигитални решения за туристическата индустрия. Флагшипът на компанията е нейният т. нар. дигитален консиерж, който представлява уеб базирана All-In-One платформа, предоставяща на гостите на хотела пълен набор от услуги, достъпни от всеки мобилен телефон или таблет чрез едно сканиране на QR код. Част от портфолиото на TouchMenu вече са над 150 хотела по света, като гостите в над 10 хил. хотелски стаи имат достъп до услугата.

Пламена Бобева и Тодор Бобев

Иван Александров, основател и изпълнителен директор на онлайн търговеца за доставка на хранителни продукти и стоки за дома eBag, е ментор на Ивайло Николов, основател на Health in Box. eBag е сред най-бързо развиващите се компании в България и сред лидерите в електронната търговия.

Health in Box предлага т. нар. микромаркети и Costa Coffee корнери на самообслужване. Компанията е първата в България, предлагаща модерни и безкешови магазини на самообслужване с висококачествени храни и напитки.

От ляво надясно: Георги Пенев, Иван Александров и Ивайло Николов

Приложението Fight Scout беше представено от основателя му Любомир Геджев. Негов ментор е Георги Малчев, който има над четвърт век бизнес и маркетинг опит като основател на компании, мениджър и директор. Георги има опит като ментор на стартъпи към Eleven, Endeavor, Founder Institute. В момента е управляващ съдружник в агенцията за интегриран дигитален маркетинг xplora.bg.

Fight Scout е първата професионална платформа за бойни спортове, в която всеки участник създава и управлява своя профил, сходно с LinkedIn. Мобилното приложение предоставя възможности за ускоряване на кариерата на бийци, излъчване на събития на живо, използване на Pay Per View и редица други функционалности, подпомагащи индустрията.

От ляво надясно: Георги Пенев, Георги Малчев и Любомир Геджев

Ментор на Джейн Димитрова, основател на Foodobox, е Коста Йорданов, ИТ предприемач, основал и развил няколко софтуерни компании. Първата си компания продава през 2000 г. на най-голямата тогава в Европа интернет консултантска фирма, Framfab. В момента ръководи "Бианор", доставчик на видео решения и решения за отбранителната индустрия, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса.

Foodobox e платформа, която се бори с разхищението на храната. Тя свързва заведения за хранене и супермаркети с крайните потребители, които купуват храната с наближаващ срок на годност с намаление в последния момент.

Джейн Димитрова

След тази среща на финалисти и ментори конкурсът навлиза във финалния си етап. На 28 септември в "Интер Експо Център" в София в отделни менторски сесии на сцената ментор и финалист ще могат да споделят своя опит, да засегнат важни за бизнеса въпроси и да развият предварително зададени от организаторите теми.

Освен менторските сесии стартиращите компании победители печелят реклама в каналите на Investor Media Group, един от тях ще получи участие в следващата акселераторска програма на The Founder Institute, а друг ще спечели coworking пространство за 2 месеца, осигурено от Betahaus Sofia.

Founders Today ще бъде официално открит от заместник-министъра на икономиката и растежа Мартин Гиков и ще включва също дискусия на тема "10 неща, които всеки предприемач трябва да знае", в която ще вземат участие експерти и предприемачи. След дискусията е предвиден и ексклузивен блиц разговор с Филип Захариев, който освен предприемач е и Head Chef в ресторанти със звезди "Мишлен" и създател на fine dining ресторанта без аналог у нас - ONÀ.

Всички, които желаят да присъстват на финалния етап на Founders Today на 28 септември, могат да го направят, като запазят своето място напълно безплатно и се регистрират в страницата на събитието - Investor Media PRO.

