Didi, Arm и Grab нанесоха троен удар по Softbank

Акциите на японския конгломерат SoftBank Group Corp поевтиняха с над 3% в петък, след като гигантският технологичен инвеститор понесе три сериозни удара в рамките на 24 часа, включително лош дебют на Nasdaq за фирмата Grab.

SoftBank, самостоятелно или чрез своето инвестиционно подразделение Vision Fund, направи поредица от сериозни инвестиции по целия свят, често в големи технологични компании. Акциите му поевтиняха до 5423 йени за брой (47,89 долара) в петък, преди да се установят на малко по-високо ниво, но с понижение от цели 23% за три седмици, изчислява Ройтерс.

Китайският гигант в сектора на превозните средства Didi Global, от който Vision Fund държи 21,5%, заяви по-рано в петък, че ще се оттегли от Нюйоркската фондова борса и ще продължи с листване в Хонконг, след като се озова под натиска на китайските регулатори заради сигурността на данните. Didi планира да кандидатства за листване на борсата около март, твърди финансовата информационна агенция Bloomberg, позовавайки се на запознати със случващото се източници.

Доставчикът на споделени транспортни услуги, който следва подобен бизнес модел на американския си конкурент Uber, беше подложен на силен натиск от страна на китайските регулатори през последните месеци. Въпреки че очевидно има силни критики от страна на регулаторите към защитата на данните на компанията, тя осъществи дълго планираното първично публично предлагане (IPO) в Ню Йорк през юни, като набра 4,4 милиарда долара - и така подразни китайските власти.

Само няколко дни по-късно китайският регулаторен орган за киберпространството обяви преглед на сигурността на данните на Didi и инструктира магазините за приложения в Китай да премахнат приложението на доставчика от списъка си с предложения. Причината са предполагаемите сериозни нарушения при събирането и използването на лични данни от дружеството. Последваха допълнителни прегледи от китайските власти и министерства. Оттогава акциите се обезцениха с повече от 50 процента.

Още през юли, малко по-малко от месец след IPO-то в Ню Йорк, се появиха съобщения, че Didi планира делистване от американската фондова борса. По това време обаче тази възможност все още се отричаше от компанията.

Само няколко месеца по-късно ситуацията изглежда различна. Съветът на директорите е упълномощил и подкрепил компанията да започне необходимите процедури и да подаде съответните заявления за премахване на американските депозитарни акции на компанията (ADS) от Нюйоркската фондова борса, се казва в съобщение на уебсайта на компанията от петък.

Вторият удар за Softbank – от Arm

Няколко часа по-рано американската Федерална търговска комисия (FTC) заведе дело за блокиране на плана на щатския производител на чипове Nvidia Corp да придобие за над 80 млрд. долара британския доставчик на технологии за чипове Arm, който е собственост на SoftBank, увеличавайки и без това вече значителните глобални регулаторни предизвикателства на сделката.

FTC заяви, че предложената сделка ще даде на една от най-големите компании за чипове контрол върху изчислителните технологии и дизайни, на които конкурентите разчитат, за да разработват свои собствени конкурентни чипове.

Мнозина експерти от бранша очаква сделката да пропадне, след като предложението срещна силна съпротива в индустрията на чиповете. Британските регулатори заявиха през миналия месец, че ще започнат задълбочено проучване на сделката, която освен това е под наблюдение и в Европейския съюз.

Arm е наричана често „Швейцария на чип индустрията“, защото лицензира технологията си на стотици големи и малки фирми и в същото време не се конкурира с нито една от тях. Всички големи производители на чипове са клиенти на Arm и много от тези компании, включително Qualcomm Inc., Intel Corp. и Advanced Micro Devices Inc., продават чипове, които се конкурират директно с продукти на Nvidia. Arm лицензира своята архитектура и дизайн на чипове и на големите производители на чипове Apple Inc, Qualcomm Inc и Samsung Electronics Co Ltd, подкрепяйки глобалната екосистема на смартфоните. Компанията беше продадена на японската SoftBank през 2016 г.

Инвеститорите на Nvidia приеха новината с лекота, като акциите поскъпнаха с 2,2% до 321,26 долара в четвъртък. Акциите поскъпнаха с цели 146% през тази година, правейки базираната на акции трансакция още по-привлекателна за SoftBank.

Nvidia заяви в изявление, че придобиването на Arm ще бъде от полза за индустрията и ще насърчи конкуренцията.

„Nvidia ще инвестира в изследователската и развойната дейност на Arm, ще ускори своите пътни карти и ще разшири своите предложения по начини, които засилват конкуренцията, създават повече възможности за разширяване на екосистемата на Arm“, казаха от компанията.

Третият удар – силно обезценяване на Grab

Няколко часа преди това бе нанесен още един удар по японския концерн, след като акциите на Grab, най-голямата услуга за доставки и споделено пътуване в Югоизточна Азия, се понижиха с повече от 20% при дебюта си в Nasdaq в четвъртък след рекордното сливане на компанията за 40 млрд. долара с дружеството със специално предназначение Altimeter Growth на американския технологичен инвеститор Altimeter Capital Management. Първичното публично предлагане на Nasdaq е върхово постижение за деветгодишната сингапурска компания, която започна с приложение за споделено пътуване, а сега оперира в 465 града в осем държави, предлагайки доставки на храна, разплащания, застраховки и инвестиционни продукти.

„Качеството на кредитите на компанията продължава да бъде ограничено от нейните губещи операции, а свободните оперативни парични потоци могат да бъдат отрицателни през следващите 12 месеца“, се казва в бележка на S&P Global Ratings, цитирана от Ройтерс.

Очаква се интернет икономиката в Югоизточна Азия да се удвои до 360 млн. долара брутна стойност на стоките до 2025 г., което кара конкурентите на Grab, включително регионалната интернет фирма Sea и индонезийската GoTo Group, да заложат на растежа. GoTo планира местно IPO през 2022 г., след като завърши очакваното набиране на частен капитал в размер на 2 млрд. долара, твърдят източници на Ройтерс. Листването в САЩ ще последва това в Джакарта.

Vision Fund е най-големият акционер на Grab, притежаващ около 18,6% от компанията.

„Докато има такива новини, ще трябва да изчакаме и да отложим покупката на акции на SoftBank Group“, коментира пред Ройтее Шигетоши Камада, генерален мениджър в отдела за изследвания в Tachibana Securities. „Всеки път, когато видим негативни фактори за SoftBank, ние трябва да продадем нейните акции“.

Групата отчете през миналия месец загуба за второто тримесечие, тъй като нейното звено във Vision Fund понесе удар от 10 млрд. долара от спада в цената на акциите на портфейлните ѝ компании.

„Нямаме коментар“, казва пред Ройтерс говорител на SoftBank Group, запитан за коментар на решението на FTC срещу покупката на Arm от Nvidia. Той също така отказва да коментира плановете на Didi да се делистне от фондовата борса в Ню Йорк и дебюта на акциите на Grab, като каза, че това са инвестиции, направени от Vision Fund, а не директно от SoftBank.

