Китай увеличава усилията да се освободи от американското технологично господство

Тъй като „технологичната война“ между САЩ и Китай придобива все по-големи мащаби, инвеститорите залагат на усилията на Китай да замени американските технологии със свои за обособяване на мрежи в държавния сектор.

През последните месеци местните китайски власти и държавните компании, като China Telecom, обявиха планове и поръчки, насочени към насърчаване на местна технологична екосистема, която да измести технологиите на американски производители като Intel, Microsoft, Oracle и IBM, съобщава Ройтерс.

Индексът, следящ търговията с акции на китайските IT компании – CSIINT, се е повишил с близо 30% през тази година, удвоявайки стойността си спрямо показателя на сините чипове.

„Виждаме засилени действия на САЩ спрямо Китай и очертаваща се тенденция на „един свят, две системи“, коментира ситуацията Ву Кан от Soochow Securities Co, който инвестира в местни технологични компании, включително в China National Software & Service Co Ltd, China Greatwall Technology Group и Пекин Kingsoft Office софтуер.

„Всеки сегмент, който е изправен пред рискове от загуба на синхрон, предоставя големи инвестиционни възможности“, посочва той.

Някои пазарни наблюдатели предупреждават, че на китайските технологични компании ще им трябват години, за да настигнат при търговията с акции утвърдените играчи от САЩ. Но Ву споделя, че ценовите нива на книжата на китайските компании са оправдани заради потенциала за растеж и пряката подкрепа на правителството.

Наскоро администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп задълбочи ограниченията за китайската телекомуникационна компания Huawei Technologies и санкционира азиатските приложения TikTok и WeChat. Вашингтон също така въведе инициатива „Чиста мрежа“ за изключване на китайските технологични компании, които се възприемат като заплаха за националната сигурност на САЩ.

На фона на американския натиск китайските доставчици са готови да се борят за по-голям дял от местния пазар, смята Дзи Лу, ръководител „Научни изследвания“ в Robeco.

"Китай ще увеличи инвестициите и интензивността на научноизследователската и развойна дейност за критични индустрии като полупроводниците", добавя Лу.

Dongxing Securities прогнозира, че преоборудването ще осигури около 1 трилион юана (144,46 млрд. долара) през следващите три години на местните доставчици.

Китайските власти бързат да създават индустриални сдружения, които да насърчават използването на технологиите за обработка, като Kunpeng на Huawei.

Миналата седмица дъщерното дружество на China Unicom Wuchang сключи партньорство с Huanghe Technology, което създава и поддържа сървъри и персонални компютри, използващи Kunpeng технологиите. През май IT дистрибуторът Digital China заяви, че изгражда съоръжения за производство на персонални компютри и сървъри, използващи процесори Kunpeng.

Също през май China Telecom заяви, че ще закупи до 56 314 сървъра през 2020 г., като една пета от тях използват чипове Kunpeng и Hygon Dhyana, които се конкурират с американските продукти на Intel и AMD.

„Китай трябва да насърчава местното заместване (на американски с китайски продукти), за да избегне задушаване дори и при факта, че сегашните технологии на страната да изостават значително“, изтъква Джан Чи от Xin Ding Capital.

Около 95% от китайските сървъри използват процесори на Intel.

Според Джан Китай ще се сблъска с катастрофални последици, ако „Тръмп забрани на Intel да продава процесори“ на азиатската страна.

Джан очаква китайските правителствени агенции да заменят всички компютри, които използват американски чипове, с китайски такива през следващите пет години.

National Software & Service, която произвежда операционни системи, конкуриращи се с Windows на Microsoft, и процесори, подобни на тези на IBM и Oracle, очаква приходите ѝ за тази година да се повишат със 70 на сто до 10 млрд. юана.

Beijing Kingsoft Office Software отчете тази седмица 143-процентен скок на печалбата за първата половина на 2020 г., като заяви, че необходимостта на Китай от информационна сигурност ѝ е помогнала да увеличи продажбите си.

В същото време Beijing Baolande Sotware Corp също вижда в правителството и представителите на финансовия сектор двигатели за растеж, които търсят начини за заместване на американските технологии с местни, което подтиква китайските технологични компании към по-сериозни инвестиции.

Но според Брайън Бандсма, портфолио мениджър във Vontobel Asset Management, възможностите за търсене на заместители са ограничени, като се има предвид по-малкото конкурентни китайски предложения и дългите процеси за усвояване на местните технологии.

