Електромобилните стартъпи обещават много, но дали имат достатъчно капацитет?

На Google ѝ трябват осем години, за да достигне приходи от продажби в размер на 10 млрд. долара, отчитайки най-бързия темп на растеж сред американските стартъпи досега.

На фона на продължаващата мания около SPAC компаниите, които помагат на стартъпите да излязат на борсата без необходимостта от първично публично предлагане (IPO), група от производители на електрически превозни средства, планиращи листване, се прицелват в рекорда на Google, пише The Wall Street Journal.

Сред тях попадат производителят на луксозни превозни средства Faraday Future, британската компания за електрически автобуси и микробуси Arrival Group, както и Fisker Inc. Всяка от тези компании си е поставила за цел да постигне приходи от продажби в размер на 10 млрд. долара в рамките на следващите три години, след като стартират търговско производство.

Uber Technologies Inc. се доближи до рекорда на Google, като постигна приходи в размер на 10 млрд. долара в рамките на девет години. Facebook Inc. и Tesla Inc. направиха това за 11 години, сочи анализ на WSJ, използвайки данни, предоставени от Morningstar Inc.

Две други компании, израелският доставчик на компоненти за електромобили Ree Automotive Ltd. и разработчикът на въздушни автономно превозни средства Archer Aviation Inc. планират да постигнат целта от 10 млрд. долара приходи в рамките на седем години след пускането в продажба на своите продукти. Подобно на Faraday, Arrival и Fisker, двете компании планират или вече са осъществили листване посредством сливане със SPAC дружества.

Очакванията за рекорден растеж на приходите илюстрират оптимизма сред обществеността и инвеститорите относно развитието на иновациите в мобилността.

Над 10 компании за електрически превозни средства, които са сключили сделки със SPAC компании, са оценени на милиарди долари още преди да отчетат каквито и да било приходи, привличайки с идеите си част от инвеститорите.

Поддръжниците на тези компании споделят, че пренасочването на фокуса към електромобилите ще отвори врати за нови компании в автомобилния сектор. Според анализаторите основният тласък тук е осигурен от борсовите успехи на Tesla, чиято пазарна капитализация в момента достига 665 млрд. долара.

Стартъпите, които се надяват да повторят успеха на Tesla, са избрали сливане със SPAC компании като по-бърза алтернатива на традиционното IPO, при което действат по-строги регулаторни изисквания. Много от тях представят данни на инвеститорите, очертаващи по-бързи темпове на растеж в сравнение с Tesla. Тези прогнози, които регулациите обезкуражават при IPO, са друг важен фактор за това как инвеститорите оценяват стартъпите.

Смелите планове и високите оценки карат някои анализатори да смятат, че прогнозите на въпросните компании са нереалистични.

Павел Молчанов, анализатор в Raymond James, посочва, че всички тези прогнози се нуждаят от „подстригване“.

Дори когато страните по света се опитват да пренасочат потребителите от двигателите с вътрешно горене към по-екологичните превозни средства, се очаква вълна от нови електрически коли, която може да обърка тези потребители, смята Молчанов. „Мисля, че съществува прекалено голям оптимизъм около търсенето“, добавя той.

В същото време поддръжниците на идеята за възхода на стартъпите от сектора на електромобилите, твърдят, че пазарът вече е узрял за подобно разгръщане, а разнообразието на доставчици ще помогне за по-бързото налагане на електрическите превозни средства.

Саймън Спрол, говорител на Fisker, заяви, че планът на компанията да разчита на подизпълнители в производството на своите превозни средства ще ѝ позволи да увеличи производството си много по-бързо в сравнение с Tesla.

Arrival, която планира да постигне 14 млрд. долара приходи от продажби през 2024 г., смята, че операторите на големи автопаркове бързо ще преминат към електрически автомобили на фона на по-мащабните правителствени усилия за намаляване на емисиите.

Joby Aviation също очаква да постигне 20 млрд. долара приходи в рамките на 10 години, докато Lucid Motors Inc. се е прицелила в 22 млрд. долара до 2026 г.

Някои инвеститори обаче гледат към рисковете, които биха могли да помрачат плановете на тези компании. Като основен фактор тук те цитират евентуалните проблеми във веригите на доставка.

Инвеститорът Гавин Бейкър смята, че е малко вероятно компаниите да успеят да увеличат приходите си със скорост от два до три пъти по-голяма от тази на Tesla.

„Лесно е да направите презентация с PowerPoint; сравнително лесно е да се направят няколко прототипа, които изглеждат добре и се карат добре “, посочва Бейкър, главен инвестиционен директор в Atreides Management LP. „Тук става въпрос за масово производство на висококачествени и надеждни автомобили, което е трудно“, добавя той.

